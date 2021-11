Caged: Brasil abre 253.083 vagas formais de trabalho em outubro

O Brasil abriu 253.083 vagas formais de trabalho em outubro, queda de 30,9% sobre o desempenho registrado no mesmo mês de 2020, apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Em outubro do ano passado, a criação havia sido de 366.295 postos, conforme série do Caged com ajustes.

O resultado também veio abaixo da criação líquida de 270.000 postos projetada por analistas em pesquisa Reuters.

No ano, esta foi a performance mensal mais fraca desde abril, quando foram abertas 82.188 vagas, sempre na série com ajustes.

Dentre os cinco setores mapeados, houve fechamento de vagas apenas na agricultura (-5.844 postos). O destaque positivo ficou com o setor de serviços, com abertura de 144.641 empregos, seguido por comércio (+70.355 postos), indústria (+26.697) e construção (+17.236 postos).

No acumulado de janeiro a outubro, foram abertas 2.645.974 vagas, sobre fechamento de 278.997 postos em igual período de 2020, no melhor desempenho para o período desde 2010 (+2.742.001 empregos criados).