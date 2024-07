Quais veículos são isentos do rodízio em São Paulo? Veja a lista

O rodízio de carros é um velho conhecido do paulistano. Trata-se de uma restrição para circulação de veículos em determinados horários e dias da semana com o objetivo de diminuir o trânsito da cidade, sendo também uma forma de contribuir para o não aumento da poluição do município.

Quem chega na capital pelas rodovias e grandes avenidas, logo na entrada se depara com placas informando sobre a zona de rodízio. Mas, você sabia que alguns veículos são isentos do rodízio em São Paulo? Neste artigo, você verá quais são esses veículos e demais informações sobre como funciona a zona do rodízio na prática.

Qual é o horário e placas do rodízio de carros em São Paulo?

A zona de rodízio de São Paulo se baseia no último número da placa dos automóveis, sendo cada placa restrita a rodar durante 01 dia da semana. Veja os horários de circulação restrita e os dias escolhidos para cada final de placa:

De segunda à sexta, das 07h às 10h e das 17h às 20h, restrição de circulação nas regiões centrais e principais vias da cidade;

Placas 1 e 2 : rodízio na segunda-feira;

Placas 3 e 4 : rodízio na terça-feira;

Placas 5 e 6 : rodízio na quarta-feira;

Placas 7 e 8 : rodízio na quinta-feira;

Placas 9 e 0 : rodízio na sexta-feira.

Quais veículos são isentos do rodízio de São Paulo?

A isenção do rodízio de São Paulo cobre diferentes grupos, desde serviços essenciais, pessoas PCD e quem possui um carro elétrico ou híbrido. Veja a lista completa:

Transporte coletivo e de lotação;

Motocicletas e similares;

Táxis;

Transporte escolar;

Guinchos;

Ambulâncias, policiamento, corpo de bombeiros;

Defesa Civil;

Forças Armadas;

Fiscalização e operação de transporte de passageiros;

Serviço funerário;

Penitenciários;

Serviço dos Conselhos Tutelares;

Do Tribunal Regional Eleitoral e requisitados;

Transporte de materiais necessários a campanhas públicas, inclusive saúde, defesa civil e caráter social;

A serviço de "manutenção" ou “segurança" ferroviária e metroviária;

De atendimento a emergências químicas e ambientais;

Obras e serviços essenciais de redes de água/esgoto, energia elétrica, telecomunicações, gás canalizado;

Serviço de fiscalização, sinalização e apoio ao trânsito;

Coleta de lixo;

Obras, manutenção e conservação de vias;

Correios;

Transporte de combustível aeronáutico e ferroviário;

Insumos ligados às atividades hospitalares;

Transporte de sangue e derivados, de órgãos para transplante e de material para análises clínicas;

Transporte de valores;

Escolta armada;

Veículos de reportagem, em cobertura jornalística;

Transporte de produtos alimentares perecíveis;

Veículos Urbanos de Carga;

Unidades móveis adaptadas para serviços médicos;

De manutenção e conservação de elevadores;

Pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade ou tratamento debilitante de doença grave;

Os movidos por energia de propulsão elétrica, a hidrogênio ou híbridos;

Médicos;

Corpo diplomático, corpo consular, organismos internacionais.

Quais lugares fazem parte da zona de rodízio?

A zona de rodízio de São Paulo fica concentrada, principalmente, nas principais vias da cidade, que ficam localizadas no centro e no centro expandido da capital. Para facilitar a compreensão, é possível consultar o mapa do rodízio no Site do Detran, em que você pode, inclusive, pesquisar o endereço para checar se ele faz parte da zona de rodízio.