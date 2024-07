Plano Real, 30 anos: Como a reforma das reformas foi criada? Veja 2º episódio da série da EXAME

A hiperinflação do início da década de 1990, que superou os 1.000% ao ano, foi debelada pelo Plano Real. Mas como o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), conseguiu elobarorar e executar uma reforma econômica dessa magnitude em tão pouco tempo? E quem eram os economistas por trás desse ambicioso projeto que revolucionou a vida dos brasileiros?

No segundo episódio da série Plano Real, 30 anos, a EXAME conta os bastidores de como FHC, nomeado para a Fazenda enquanto viajava para os Estados Unidos, reuniu uma brilhante equipe de economistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) que já debatia e pensava em soluções para o dragão inflacionário desde a década de 1970. As bases do que seria a reforma econômica tinham sido apresentadas no documento Larida, escrito por André Lara Resende e Persio Arida.

Com o título "Como tudo começou", o segundo episódio contará as ideias e os nomes por trás do Plano Real elaboraram a reforma econômica. Leia abaixo a sinopse:

"As ideias e os nomes que existiram por trás do Plano Real não foram reunidas por mera coincidência. Um grupo de professores, pesquisadores e alunos debatia as saídas para a crise da inflação brasileira desde o final dos anos 70, a partir de teses desenvolvidas no exterior e análises da realidade econômica nacional, com breves passagens pelos primeiros governos do período democrático, até que em 1993 surgiram as condições para o alinhamento desses caminhos.

No segundo episódio da série “Plano Real – 30 Anos”, uma realização EXAME, contamos como esses encontros começaram, na PUC do Rio de Janeiro, os conceitos que eram discutidos naquele ambiente, o surgimento do Plano Larida, a primeira experiência fracassada no governo Sarney, o avanço posterior na negociação da dívida externa, a chegada de FHC ao ministério da Fazenda e a formação da equipe econômica que pôde enfim concretizar suas ideias no Plano Real."