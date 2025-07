Brasil tem 2º maior juro real do mundo com Selic a 15%; veja ranking

Após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou.

O Banco Central (BC) decidiu manter a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a primeira manutenção após sete altas consecutivas.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,76%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 10,08%. A Argentina está na terceira posição com 6,70%.

A Áustria tem o menor juro entre os países do ranking, com -1,40%.

Em termos nominais, o juro brasileiro permanece na quarta colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia.

No geral, entre 165 países, 63,64% mantiveram os juros, 5,45% elevaram e 30,91% cortaram. No Ranking, entre 40 países, 45% mantiveram, enquanto 5% elevaram as taxas e 50% cortaram.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Posição País Ex ante (%) Percentual (%) 1 Turquia 10,08% 10,08% 2 Brasil 9,76% 9,76% 3 Argentina 6,70% 6,70% 4 África do Sul 5,29% 5,29% 5 Rússia 4,86% 4,86% 6 México 4,44% 4,44% 7 Colômbia 4,38% 4,38% 8 Filipinas 4,32% 4,32% 9 Indonésia 3,70% 3,70% 10 Índia 3,38% 3,38% 11 Tailândia 2,05% 2,05% 12 Malásia 1,95% 1,95% 13 Israel 1,76% 1,76% 14 Hungria 1,47% 1,47% 15 Suécia 1,31% 1,31% 16 China 1,30% 1,30% 17 Estados Unidos 1,07% 1,07% 18 França 0,95% 0,95% 19 Austrália 0,94% 0,94% 20 Cingapura 0,89% 0,89% 21 Chile 0,61% 0,61% 22 Reino Unido 0,53% 0,53% 23 Hong Kong 0,52% 0,52% 24 República Tcheca 0,47% 0,47% 25 Itália 0,36% 0,36% 26 Coréia do Sul 0,21% 0,21% 27 Polônia 0,19% 0,19% 28 Taiwan 0,19% 0,19% 29 Nova Zelândia -0,10% -0,10% 30 Bélgica -0,12% -0,12% 31 Dinamarca -0,13% -0,13% 32 Suíça -0,15% -0,15% 33 Alemanha -0,18% -0,18% 34 Espanha -0,34% -0,34% 35 Portugal -0,49% -0,49% 36 Grécia -0,68% -0,68% 37 Holanda -1,01% -1,01% 38 Canadá -1,21% -1,21% 39 Japão -1,31% -1,31% 40 Áustria -1,40% -1,40% Média Geral 1,66%

Juros nominais

