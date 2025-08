Trump sobe (ainda mais) o tom contra Powell: 'idiota teimoso'

O presidente, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell. Em uma publicação na rede Truth Social, Trump exigiu cortes imediatos nos juros, chamando Powell de “atrasado” e um “idiota teimoso”.

O republicano também disse que se ele continuar a se recusar a reduzir os juros, o conselho deveria assumir o controle.

“Jerome "Atrasado" Powell, um IDIOTA teimoso, precisa reduzir substancialmente as taxas de juros, AGORA. SE ELE CONTINUAR A RECUSAR, O CONSELHO DEVERIA ASSUMIR O CONTROLE E FAZER O QUE TODOS SABEM QUE TEM QUE SER FEITO!”, escreveu.

As críticas ocorrem dias depois do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Fed manter a taxa de juros no patamar entre 4,25% e 4,50% pela quinta vez consecutiva, em uma votação que não foi unânime – houve dois dissidentes.

Esta não é a primeira vez que Trump critica o presidente do Fed. Em outra ocasião, ele chamou Powell de “estúpido” e, inclusive, circularam notícias que Trump poderia demitir a autoridade “em breve”. Na época, Trump disse que a demissão de Powell é 'improvável', mas 'não descarta nenhuma opção'.