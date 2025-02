Boletim Focus: projeção do IPCA para 2025 sobe pela 18ª semana e chega a 5,60%

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) aumentaram novamente as projeções de inflação para os próximos anos, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 17.

Para 2025, a projeção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 5,58% para 5,60%. Para 2026, a estimativa foi elevada de 4,30% para 4,35%, acima do centro meta perseguida pelo Banco Central, mas dentro da banda de tolerância.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 5,58% para 5,60% nesta semana, na 18ª alta semanal consecutiva. Para 2026, o índice subiu de 4,30% para 4,35%, pela 8ª semana. Em 2027, o índice subiu de 3,90% para 4,00%, enquanto para 2028 subiu pela sexta semana e chegou a 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,03% para 2,01%, na segunda queda consecutiva. Para 2026, a previsão também se manteve em 1,70%, como na semana anterior.

Selic

A previsão da Selic para este ano continuou a mesma, a 15% pela quinta semana consecutiva, e para 2026, manteve-se em 12,50%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro continuam a estimar o dólar a US$ 6 no fim de 2025 e de 2026.