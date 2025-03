Boletim Focus: mercado reduz projeção para PIB e câmbio em 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram a projeção de Produto Interno Bruto (PIB) e Câmbio para 2025, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 31.

A expectativa para o PIB caiu de 1,98% para 1,97%. O câmbio ao final de 2025, por sua vez, ficou em US$ 5,92, ante US$ 5,95 no relatório anterior. Demais estimativas para este ano não foram alteradas.

Os analistas também não fizeram alterações para o ano de 2026. Para 2027, somente o PIB foi alterado: a previsão agora é de 2,00%, ante 1,99%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 se manteve em 5,65%. Para 2026, o índice também está estável a 4,50%. Em 2027, o índice permaneceu em 4% pela sexta semana, enquanto para 2028 a projeção permaneceu em 3,78%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 1,98% para 1,97%, a segunda queda consecutiva. Para 2026, a expectativa se manteve em 1,60%. A estimativa em 2027 subiu de 1,99% para 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano continuou a mesma, a 15% pela décima segunda semana consecutiva. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção para o fim de 2025 de US$ 5,95 para US$ 5,92. A projeção do dólar para 2026 permaneceu em US$ 6 pela décima semana consecutiva. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,90 e para 2028, US$ 5,90.