BCE: temos mais 'terreno a cobrir' no combate à inflação, afirma Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição tem agido de forma decisiva para combater a inflação na zona do euro, mas ainda tem "mais terreno a cobrir" para trazê-la de volta à meta oficial de 2% no médio prazo.

Em entrevista ao jornal japonês Nikkei, Lagarde disse haver fatores que podem induzir "significativos" riscos de alta para a perspectiva da inflação.

O que disse Lagarde?

"Ainda estamos em uma situação onde a incerteza sobre a trajetória da inflação é alta, então precisamos ficar extremamente atentos a esses riscos em potencial", disse Lagarde na entrevista, que foi reproduzida no site do BCE.

Sobre perspectiva econômica, Lagarde afirmou que o BCE não prevê recessão na zona do euro este ano, em seu cenário básico, e que o bloco está numa posição mais favorável do que há seis meses.