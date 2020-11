Banco Central Europeu planeja mais estímulos com avanço da Covid-19

Mais estímulo monetário do Banco Central Europeu é necessário para apoiar a economia em meio à nova onda de casos de coronavírus, disse Isabel Schnabel, que faz parte do conselho executivo da instituição.

“À luz da segunda onda de infecções de Covid-19 e novos lockdowns, é necessário mais suporte à política monetária para salvaguardar condições financeiras favoráveis e sustentar a atividade econômica diante de uma perspectiva de crescimento em deterioração”, disse Schnabel em discurso publicado na quarta-feira.

O Conselho do BCE não alterou a política monetária na semana passada, mas prometeu apresentar um novo pacote de medidas até a próxima reunião em dezembro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, destacou que todos os instrumentos da instituição poderiam ser recalibrados.

O BCE também vai preparar novas projeções econômicas para essa reunião, o que poderá dar uma melhor ideia de quanto estímulo será necessário. Governos da zona euro impuseram novos freios para impedir a propagação do coronavírus, o que poderia levar o bloco a uma recessão dupla.

As autoridades de política monetária avaliarão “como nosso kit de ferramentas deve ser ajustado para melhor sustentar a economia durante o curso do próximo ano e além, com base nas perspectivas de inflação de médio prazo”, disse Schnabel.