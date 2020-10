“Asseguro que predomina no governo a visão liberal”, diz Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a defender o viés liberal do governo e a continuidade da agenda de reformas estruturais. Segundo Mourão, tais reformas irão permitir que em médio e longo prazo que a atividade econômica no País seja “mais bem organizada”.

“Asseguro que predomina no governo visão liberal, na qual o Estado deve promover as reformas estruturais necessárias”, afirmou o vice-presidente da República, em evento do setor sucroalcooleiro.

Mourão também ressaltou o papel do governo na área ambiental e afirmou que os biocombustíveis contribuem para a segurança energética do País e para a redução das emissões de carbono.

Segundo Mourão, o País prevê exportar cerca de 30 milhões de toneladas de açúcar e 3 bilhões de litros de etanol neste ano.

Em comparação, em 2019 o Brasil exportou 19,063 milhões de toneladas de açúcar e 1,93 bilhão de litros de etanol.