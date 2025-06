Após derrota do governo, Motta diz que derrubada de IOF foi ‘construção suprapartidária’

O presidente da Câmara dos Deputaos, Hugo Motta, afirmou que a derrubada por ampla maioria do decreto presidencial que elevava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi uma “construção suprapartidária”.

"Essa construção se deu de forma suprapartidária e com maioria expressiva, a Câmara e o Senado resolveram derrubar esse decreto do governo para editar aumento de impostos", diz o deputado federal em vídeo publicado nas redes nesta quinta-feira, 26.

O projeto de decreto legislativo que anula o aumento foi aprovado por 383 votos a favor e 98 contra entre os deputados nesta quarta. O texto passou na Câmara e no Senado na mesma noite.

No Senado, a votação foi simbólica, sem marcação de posição. A proposta foi pautada no fim da noite de ontem pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a votação pegou o presidente Lula e até líderes do Congresso de surpresa.