Virgin Galactic estaria negociando missões de turismo espacial na Itália

A Virgin Galactic está considerando realizar suas missões de turismo espacial a partir da Itália, já que a empresa busca se recuperar de uma suspensão de voos que contribuiu para uma grande queda de suas ações neste ano

De acordo com a Bloomberg, a empresa fundada por Richard Branson deve assinar um acordo na quinta-feira com a Autoridade de Aviação Civil Italiana para explorar o uso do Grottaglie Spaceport na região de Puglia, no sul da Itália.

A Virgin Galactic, sediada na Califórnia, transportou clientes para a "borda" do espaço a partir do Novo México. Uma mudança para a Europa marcaria a primeira expansão da empresa de seus negócios de turismo espacial para além dos EUA.

Não estava claro quando os voos poderiam começar, embora o acordo dê início a um estudo de viabilidade de aproximadamente dois anos para examinar a logística da expansão para o país, segundo a Bloomberg.

Mike Moses, que supervisiona o programa de voos espaciais comerciais da Virgin Galactic, disse à Bloomberg que a empresa escolheu a Itália por causa de seu trabalho anterior com o país e por que poderia abrir acesso a clientes na Europa e Oriente Médio. Ele disse que um espaço completo operando voos frequentes poderia gerar uma receita de "algo próximo a um bilhão de dólares por ano".

Ano difícil

A Virgin Galactic teve um 2024 complicado. Cortou empregos e pausou voos para se concentrar no desenvolvimento de sua nova frota de naves espaciais Delta, capaz de transportar mais passageiros a um preço de passagem mais caro. Deve estrear em 2026.

Enquanto isso, a empresa está gastando cerca de US$ 120 milhões por trimestre, o que vem preocupando alguns investidores. As ações da Virgin Galactic despencaram 87% neste ano.