Essa técnica simples possibilita aumento de inteligência emocional em três minutos, segundo estudo

Se manter calmo diante de situações desafiadoras ou de pressão é uma dificuldade enfrentada por muitas pessoas.

Mas uma nova pesquisa publicada na revista Psychological Reports indica que aumentar a inteligência emocional pode ser mais rápido e simples do que se imagina. As informações foram retiradas da Inc.

Três minutos de respiração mudam tudo

Para entender o impacto de técnicas simples na regulação emocional, os pesquisadores recrutaram 13 estudantes universitários e fizeram eles olharem para imagens que poderiam causar desconforto emocional.

Em uma sessão, eles reagiram naturalmente; em outra, tentaram suprimir suas emoções. Mas tudo mudou quando, antes da atividade, os participantes realizaram um exercício de respiração profunda por três minutos, seguindo a técnica conhecida como box breathing (respirar por quatro segundos, segurar por três e expirar por quatro).

Após isso, os participantes demonstraram muito mais controle emocional, especialmente ao tentar suprimir sentimentos negativos.

Por que isso interessa a quem quer crescer profissionalmente?

Decisões difíceis e interações delicadas são parte da rotina, a capacidade de manter o equilíbrio emocional pode ser o diferencial entre um gestor mediano e um líder inspirador.

Práticas como a respiração consciente, incorporadas ao dia a dia, podem ajudar profissionais em qualquer estágio da carreira a:

Gerenciar melhor o estresse

Lidar com críticas

Ouvir com mais atenção

Responder com mais empatia

