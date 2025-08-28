Carreira

Essa técnica simples possibilita aumento de inteligência emocional em três minutos, segundo estudo

Pesquisa revela que fazer uma técnica de alguns minutos ajuda a controlar emoções negativas e fortalece a liderança pessoal

Young woman tilting back her head in t-shirt and looking relaxed. front view.

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11h46.

Se manter calmo diante de situações desafiadoras ou de pressão é uma dificuldade enfrentada por muitas pessoas. 

Mas uma nova pesquisa publicada na revista Psychological Reports indica que aumentar a inteligência emocional pode ser mais rápido e simples do que se imagina. As informações foram retiradas da Inc.

Três minutos de respiração mudam tudo

Para entender o impacto de técnicas simples na regulação emocional, os pesquisadores recrutaram 13 estudantes universitários e fizeram eles olharem para imagens que poderiam causar desconforto emocional. 

Em uma sessão, eles reagiram naturalmente; em outra, tentaram suprimir suas emoções. Mas tudo mudou quando, antes da atividade, os participantes realizaram um exercício de respiração profunda por três minutos, seguindo a técnica conhecida como box breathing (respirar por quatro segundos, segurar por três e expirar por quatro).

Após isso, os participantes demonstraram muito mais controle emocional, especialmente ao tentar suprimir sentimentos negativos.

Por que isso interessa a quem quer crescer profissionalmente?

Decisões difíceis e interações delicadas são parte da rotina, a capacidade de manter o equilíbrio emocional pode ser o diferencial entre um gestor mediano e um líder inspirador. 

Práticas como a respiração consciente, incorporadas ao dia a dia, podem ajudar profissionais em qualquer estágio da carreira a:

  • Gerenciar melhor o estresse
  • Lidar com críticas
  • Ouvir com mais atenção 
  • Responder com mais empatia

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional na Prática é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

