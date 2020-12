Pessoas com filhos envelhecem mais rápido do que as demais, indica estudo

Ter filhos é uma decisão que muda a rotina de qualquer um. Noites em claro, atenção e preocupação redobradas são apenas alguns dos fatores que fazem com que pessoas que dão à luz se sintam cansadas de forma constante. Um pesquisa científica publicada recentemente mostra que essa não é apenas uma sensação passageira — mas de fato, ter filhos traz como consequência o envelhecimento biológico acelerado após a menopausa. Essa é a conclusão de um estudo conduzido pela Penn University com dados de 4.418 pessoas. Os pesquisadores mediram o envelhecimento biológico com base em nove critérios, como saúde metabólica, função renal e hepática, anemia e distúrbios de glóbulos vermelhos e função imunológica e inflamação.

A principal conclusão é a de que gravidez e a amamentação consomem grande quantidade de energia do corpo e podem afetar muitos dos sistemas biológicos, como a imunidade, o metabolismo e a pressão arterial, entre outros. Pessoas que deram à luz têm maior probabilidade de morrer de diabetes, doença renal e hipertensão, entre outras condições, do que aquelas que não o fizeram.

“Achamos que há algum tipo de “compensação” entre envelhecimento e reprodução”, afirma Talia Shirazi, doutoranda em antropologia biológica na Penn State e co-autora do estudo, em comunicado. “Isso faz sentido do ponto de vista da biologia evolutiva, porque, enquanto o corpo está gastando energia na gravidez e na amamentação, provavelmente não tem tanta energia para alocar em outros pontos, como a manutenção das defesas do corpo”, diz.

Como a quantidade de filhos afeta essa relação

Os pesquisadores descobriram uma relação “em forma de U” entre o número de nascidos vivos e o envelhecimento biológico acelerado. Pessoas que relataram ter de zero a dois nascidos vivos — ou, no outro extremo, cinco ou mais –, tiveram marcadores de envelhecimento biológico mais rápido do que aquelas que relataram ter três ou quatro nascidos vivos. Essa condição se mantinha mesmo com parâmetros controlados de idade cronológica, estilo de vida, fatores demográficos e de saúde.

De acordo com Shirazi, uma possível explicação para as descobertas – publicadas recentemente na revista Scientific Reports – está nos hormônios ovarianos no pós-menopausa.

“Em geral, esses hormônios protegem contra alguns processos que podem acelerar o envelhecimento”, disse. “Portanto, é possível que em mulheres na pré-menopausa, o efeito dos hormônios esteja neutralizando o potencial efeito negativo da gravidez e da reprodução na aceleração biológica da idade. E então, quando os hormônios acabam, os efeitos começam a aparecer.”

Os pesquisadores afirmam que outras pesquisas devem ser conduzidas para entender a fundo os processos que estão envolvidos nessa conexão entre envelhecer e ter filhos. Eles destacam que há poucos estudos sobre o assunto e que o tema deve ser cada vez mais explorado ao longo do tempo.