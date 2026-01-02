Onda de frio recorde faz 'chover iguanas' na Flórida

A primeira noite de 2026 na Flórida, nos Estados Unidos, ficou marcada por um fenômeno tão curioso quanto incomum: iguanas-verdes despencaram das árvores que repousavam e foram encontradas "paralisadas" no chão devido ao frio intenso.

Onda de frio 'avassaladora'

Uma forte frente fria avançou sobre a Flórida na véspera de Ano Novo, empurrando massas de ar gelado pelo estado e fazendo as temperaturas despencarem em regiões onde o clima subtropical costuma predominar. Segundo o New York Post, as previsões locais indicavam mínimas entre -7°C e -1°C no norte e centro do estado, enquanto o sul registrou temperaturas próximas a 4°C.

Esse tipo de frente fria, embora raro, já foi responsável por episódios semelhantes no passado, com iguanas caindo das árvores atingidas pelas temperaturas baixas.

Por que as iguanas caem?

As iguanas são répteis de sangue-frio (ectotérmicos): não geram calor corporal internamente e dependem da temperatura ambiente para manter seu metabolismo ativo. Quando a temperatura cai, seu organismo começa a desacelerar drasticamente. Por volta dos 4 °C, esses animais perdem a capacidade de controlar seus membros normalmente, que ficam rígidos, e muitas vezes se tornam incapazes de se segurar nos galhos onde pernoitam.

Recomendações de autoridades

Autoridades ambientais da Flórida emitiram orientações à população: não tocar nas iguanas caídas. Ao “despertarem”, elas podem reagir com mordidas, arranhões ou movimentos bruscos. Além disso, também não aconselham colocá-las dentro de casa ou em veículos. O melhor a fazer é simplesmente deixá-las recuperar a temperatura aos poucos, longe de perturbações.

Iguanas são consideradas uma espécie invasora na Flórida. Por isso não são protegidas no estado, exceto pelas leis contra a crueldade animal.