O que é a bateria de diamante, que promete gerar energia por mais de 5 mil anos

A bateria de diamante, uma inovação tecnológica que utiliza carbono-14 encapsulado em diamante, pode ser a chave para resolver um dos maiores desafios da atualidade: a durabilidade das fontes de energia.

Com uma vida útil de impressionantes 5.700 anos, essa nova bateria promete substituir as tradicionais de íon-lítio e oferece uma solução sustentável, de longa duração, para uma variedade de aplicações. A descoberta foi anunciada por uma equipe de cientistas liderada por Sarah Clark, da Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido (UKAEA), e Tom Scott, da Universidade de Bristol.

A tecnologia, que utiliza o carbono-14, um isótopo radioativo frequentemente empregado na datação de materiais arqueológicos, se destaca pela capacidade de transformar a radiação beta, emitida durante o decaimento do carbono-14, diretamente em eletricidade. Isso permite a criação de baterias que não só duram milhares de anos, como também são mais leves e eficientes do que as soluções tradicionais.

Desafios tecnológicos e escalabilidade

Embora o conceito tenha sido validado em pequena escala, a produção em massa de baterias de carbono-14 enfrenta desafios significativos, principalmente devido à escassez e ao custo do carbono-14 — subproduto de reatores nucleares. Avanços no processo de encapsulamento em diamantes têm demonstrado grande potencial para viabilizar a tecnologia, no entanto, o que pode torná-la em uma opção real para diversos setores.

Além disso, baterias de níquel-63 também seguem um princípio semelhante de encapsulamento em diamante e estão sendo desenvolvidas paralelamente, o que amplia ainda mais as possibilidades de aplicação dessa tecnologia de microenergia.

1 /10 (O supercomputador Fugaku é líder mundial em desempenho. É vital para pesquisas científicas avançadas e desenvolvimento tecnológico no Japão)

2 /10 (Com potência excepcional, o supercomputador americano Summit apoia avanços em inteligência artificial e simulações científicas complexas.)

3 /10 (Focado em segurança nacional, o supercomputador Sierra realiza simulações críticas para o Departamento de Energia dos EUA.)

4 /10 (Reconhecido por sua velocidade, o supercomputador Sunway TaihuLight impulsiona inovações em computação de alta performance na China.)

5 /10 (O supercomputador Tianhe-2 é uma ferramenta essencial para a China em pesquisa científica e projetos de grande escala.)

6 /10 (O supercomputador americano Frontier representa a vanguarda da computação 'exascale', acelerando a inovação em várias disciplinas científicas.)

7 /10 (O supercomputador Piz Daint, da Suíça, é fundamental para pesquisas climáticas e modelagem ambiental de precisão.)

8 /10 (Utilizado pela Nvidia, o supercomputador Selene acelera desenvolvimentos em aprendizado de máquina e inteligência artificial.)

9 /10 (Construído pela Dell, o HPC5 é crucial para a multinacional Eni na exploração energética e simulações geofísicas detalhadas.)

10/10 (Nomeado em homenagem ao físico Saul Perlmutter, o supercomputador americano Perlmutter é essencial para astrofísica e cosmologia.)

Aplicações médicas e espaciais

As possíveis aplicações dessa tecnologia são vastas. No campo médico, a bateria de diamante pode ser a solução definitiva para dispositivos implantáveis como marcapassos, eliminando a necessidade de substituições frequentes, um processo complicado e oneroso. Com a longevidade de 5.700 anos da bateria, esses dispositivos poderiam operar por toda a vida do paciente sem necessitar de manutenção.

No setor espacial, as implicações são igualmente revolucionárias. Atuais sondas espaciais, como as Voyager, utilizam geradores termelétricos que dependem de plutônio-238 e perdem eficiência com o tempo. Mais de 40 anos após o lançamento, as sondas ainda estão operacionais, mas com 30% menos energia disponível.

Com as novas baterias de diamante, futuras missões espaciais poderiam ser mais leves, rápidas e duradouras. Em linhas gerais, significaria menos necessidade de manutenção e maior eficiência.