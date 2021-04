Moderna diz que sua vacina é 95% eficaz mesmo após 6 meses da 2ª dose

A Moderna anunciou nesta terça-feira, 13, que sua vacina contra a covid-19 é 95% eficaz em casos graves da doença seis meses após a aplicação da segunda dose. Segundo o estudo publicado pela farmacêutica americana na New England Journal of Medicine, a eficácia geral do imunizante depois de meio ano ficou em 90%.

Em uma atualização sobre sua vacina, a Moderna também disse que já entregou aproximadamente 132 milhões de doses globalmente. "A equipe da Moderna continua a fazer progressos importantes com nossa vacina contra a covid-19", afirmou o CEO da companhia, Stéphane Bancel. "Estamos ansiosos para ter os dados clínicos de nossas candidatas de reforço específicas para variantes do coronavírus, bem como dados clínicos do estudo de fase 2/3 de nossa vacina para covid-19 em adolescentes", acrescentou.

Segundo Bancel, os dados pré-clínicos das vacinas contra as variantes do coronavírus que estão em desenvolvimento "dão confiança" de que é possível conter as novas cepas "de forma proativa". "A Moderna fará quantas atualizações forem necessárias em nossa vacina para covid-19 até que a pandemia esteja sob controle", prometeu o executivo.