Maior fabricante de vacinas do mundo tem ordem para priorizar a Índia

O maior fabricante de vacinas do mundo, o Instituto Serum da Índia, pediu aos países que aguardam o fornecimento de imunizantes contra a covid-19 que tenham paciência após a ordem recebida de priorizar as "enormes necessidades" da Índia.

"Estimados países e governos que aguardam o fornecimento da #COVISHIELD, peço humildemente que sejam pacientes", tuitou no domingo Adar Poonawalla, presidente do Instituto Serum da Índia (SII).

"@SerumInstIndia foi convocado a dar prioridade às enormes necessidades da Índia e a encontrar um equilíbrio com as necessidades do resto do mundo. Fazemos o possível", completou.

Poonawalla não explicou de onde veio a ordem para priorizar a Índia nem se as instruções são novas.

O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho, mas até o momento o país aplicou apenas 11 milhões de doses.

Mas o baixo comparecimento à campanha de vacinação na Índia parece um problema maior que a distribuição das doses.

O SII produz centenas de milhões de vacinas da AstraZeneca em sua grande fábrica de Pune, oeste da Índia. Muitos países, em particular os de menos recursos, dependem consideravelmente da empresa indiana para ter acesso às vacinas. Milhões de doses já foram enviadas ao exterior.

Além disso, o Instituto Serum pretende entregar 200 milhões de doses à Covax, uma iniciativa colaborativa destinada aos países mais pobres e administrada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).