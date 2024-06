Como funciona o hemograma completo, exame mais pedido pelos médicos em todo o mundo

O hemograma completo está em quase metade dos pedidos médicos do Brasil e do mundo graças à sua ampla capacidade de avaliação clínica, zero contraindicação e disponibilidade no sistema de saúde, seja público ou particular.

Para quem tem medo de realizar o hemograma completo, ou tem dúvidas de como ele funciona, convidamos o Dr. Guilherme Pazzolo, cardiologista da Hilab, biotech brasileira especialista em exames de análises clínicas, e listamos aqui as principais – e mais comuns – curiosidades sobre o hemograma.

O que é e para que serve o Hemograma?

O hemograma completo é um exame de sangue de rotina que avalia a quantidade e a qualidade das células sanguíneas:

Hemácias – transporte do oxigênio

Leucócitos – defesa e sistema imune

Plaquetas – coagulação

Normalmente, essa avaliação é solicitada diante de quadros como:

Fadiga

Prostração

Palpitação

Falta de ar

Febre persistente

Calafrios

Casos de hemorragia

Por causa desse amplo leque de utilidades que o exame figura em mais da metade dos pedidos médicos do mundo.

Onde e como pode-se fazer um Hemograma?

É possível fazer um hemograma completo em laboratórios, clínicas particulares, hospitais e até em farmácias, com o advento da atual RDC 786/2023 – medida da Anvisa que amplia os espaços credenciados para a realização.

O exame pode ser realizado via punção sanguínea venosa, arterial e até capilar – aquela realizada por meio de um pequeno furo na ponta dos dedos.

Não existe contraindicação para a realização de um Hemograma, independentemente da forma de coleta, idade do paciente ou utilidade diagnóstica.

O Hemograma de farmácia é igual ao do laboratório tradicional?

Os exames realizados em farmácias apresentam alguns diferenciais em relação aos que são feitos nos laboratórios, como a velocidade de apuração e disponibilidade dos resultados.

A qualidade é a mesma dos exames realizados em laboratório, sendo aceitos por médicos para fins de auxílio diagnóstico.

O hemograma que atualmente já pode ser realizado em algumas farmácias é realizado em um dispositivo POCT (Em clínicas populares, os valores oscilam entre R$ 10 e R$ 25).

Existe diferença entre o exame por punção capilar ou por coleta venosa?

Existe! O exame por coleta capilar é muito mais confortável, especialmente, para alguns grupos, entre eles: idosos, crianças e pessoas com algum quadro de fragilidade vascular ou em tratamentos oncológicos. Mas, em relação aos resultados, a metodologia de coleta não interfere.

Quanto custa um Hemograma?

Em clínicas populares, os valores oscilam entre R$ 10 e R$ 25. Nas farmácias, ele vai apresentar valores distintos, a depender principalmente da localização do estabelecimento, mas os preços giram em torno de R$ 35 a R$ 50.

Em hospitais e laboratórios, o Hemograma pode ter uma variação maior de preço, podendo chegar a R$ 150.

Em geral, quais doenças são possíveis diagnosticar a partir de um Hemograma?

Anemias, Policitemias, Leucemias, Doenças Autoimunes, Doenças Neoplásicas, Deficiência de Vitaminas, Deficiência de Oligoelementos, Infecções, Doenças Medulares, Doenças Endócrinas (Hormonais) e Doenças Alérgicas.

