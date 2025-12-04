Imagem inédita de "borboleta cósmica" é registrada por telescópio no Chile; veja

Um telescópio no Chile registrou uma imagem inédita e impressionante de uma "borboleta cósmica". O registro foi divulgado na última quarta-feira, 27, pelo Noirlab da Fundação Nacional de Ciência.

Feito pelo telescópio Gemini Sul, o registro mostra o objeto astronômico NGC 6302, conhecido também como Nebulosa Borboleta, por ter a forma do inseto. Ele está localizado a uma distância de 2.500 a 3.800 anos-luz na constelação de escorpião. Para efeito de comparação, um ano-luz equivale a 6 trilhões de milhas.

Como é formada a Nebulosa Borboleta?

Trata-se de uma nebulosa bipolar, cuja característica principal é sua aparência alongada e estrutura simetricamente dividida em dois lobos opostos.

No centro dela, há uma estrela anã branca que, há milhares de anos, expeliu suas camadas externas de gás, que se expandiram para longe e criaram duas estruturas luminosas e coloridas, semelhantes às asas de uma borboleta.

A interação entre o calor extremo da estrela e os diferentes gases irradiados pela explosão — como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio - é o que cria as cores vistas na imagem.

Não há um registro oficial de quando a NGC 6302 foi descoberta, segundo o NoirLab. No entanto, um estudo de 1907 do astrônomo americano Edward E. Barnard é apontado como um dos primeiros a notá-la no espaço.

Registro de celebração

A imagem da "borboleta cósmica" não foi um mero resultado do acaso durante as observações com o Gemini Sul. De acordo com informações da Associated Press, o objeto astronômico foi escolhido para a celebração dos 25 anos de operação do Observatório Internacional Gemini.

"Para celebrar os 25 anos da conclusão do Observatório Internacional Gemini, estudantes no Chile votaram para que o telescópio Gemini South registrasse a NGC 6302 — uma nebulosa planetária ondulante que se assemelha a uma borboleta cósmica", informou o laboratório nas redes sociais.

A iniciativa faz parte do concurso de imagens para celebrar os 25 anos da unidade, que convidou estudantes de comunidades próximas aos telescópios para participar da produção científica do laboratório.

"As asas luminosas da Nebulosa Borboleta parecem irromper do meio interestelar nesta imagem capturada pelo telescópio Gemini South. Esse objeto pitoresco foi escolhido como alvo pelos estudantes para celebrar o legado construído pelo observatório desde 2000", observou.