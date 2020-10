Garoto de 12 anos descobre esqueleto raro de dinossauro

Um garoto de 12 anos descobriu um fóssil raro de um dinossauro de 69 milhões de anos. A descoberta foi feita em julho deste ano, mas divulgada somente agora quando a escavação foi totalmente concluída. O fóssil foi encontrado em um parque de Alberta, no Canadá.

O adolescente em questão é Nathan Hrushkin. Em entrevista para a BBC, ele disse que tomou uma surpresa com a descoberta feita enquanto caminhava com seu pai em um parque da cidade canadense. “Eu nem cheguei a ficar animado. Fiquei em choque”, afirmou.

Após o passeio, Nathan e seu pai entraram em contato com o Museu Real Tyrrell, de Alberta. O local é dedicado a estudos de itens e fósseis pré-históricos. Depois disso, uma equipe de pesquisadores do museu foi até o local indicado por Nathan e começou a escavação.

Esqueleto raro foi encontrado em um parque de Alberta, no Canadá

Ao longo do processo paleontológico, os pesquisadores perceberam que os fósseis em questão se tratava de partes do esqueleto de um jovem hadrossauro, que tinha entre três e quatro anos de idade. Foram encontrados entre 30 e 50 ossos que são considerados raros.

De acordo com François Therrien, curador de paleontologia do museu de Alberta, a descoberta poderá ajudar os pesquisadores a entenderem mais detalhes sobre a evolução dos dinossauros e os motivos pelos quais eles viviam nesta região do planeta.