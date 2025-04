Que horas começa 'The Last of Us'? 2ª temporada estreia neste domingo; saiba horário

Os fãs de "The Last of Us" já podem se preparar: a segunda temporada da série chega ao streaming da Max já neste domingo, 13 de abril. Como acontece com as demais séries da HBO, os episódios serão lançados semanalmente — e a EXAME realiza a cobertura com bastidores inéditos, entrevistas exclusivas e críticas de cada capítulo.

O segundo ano da série deve abordar somente um pedaço do segundo jogo da franquia, visto que os dois produtores do título, Craig Mazin e Neil Druckmann, já anunciaram que o conteúdo será desenvolvido em mais de uma temporada. Serão, ao todo, sete capítulos para a segunda temporada de "The Last of Us".

A nova fase vai introduzir personagens como Abby, Dina e Jesse, interpretados por Kaitlyn Dever, Isabela Merced e Young Mazino, respectivamente. O elenco ainda terá adições de Catherine O'Hara, Danny Ramirez, Taty Gabrielle, Ariela Barer e Spencer Lord.

@exame A segunda temporada de ‘The Last of Us’ começa já neste domingo, 13, e as duas estrelas da série, Pedro Pascal e Bella Ramsay, falaram à EXAME sobre a nova dinâmica do relacionamento entre Joel e Ellie. O primeiro capítulo se passa 5 anos após os eventos do último episódio da primeira temporada. E neste novo ano, os criadores da produção e adaptam somente uma parte do segundo jogo da franquia. A série já foi renovada para a terceira temporada, ainda sem previsão de estreia. E você por aí, está com expectativas altas? 📝 Luiza Vilela #TheLastofUs #TLOUS2 #TLOU #HBO #Max #streaming #series ♬ som original - EXAME

Que horas começa a segunda temporada 'The Last of Us'?

Os episódios da segunda temporada de "The Last of Us" serão lançados semanalmente aos domingos, às 22h.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Last of Us'

'The Last of Us': veja as datas de cada episódio da 2ª temporada

13/4: episódio 1

20/4: episódio 2

27/8: episódio 3

04/5: episódio 4

11/5: episódio 5

18/5: episódio 6

25/5: episódio 7

Como assistir todos os episódios de ' The Last of Us'?

A Max contém todos os episódios da primeira temporada de "The Last of Us" disponíveis em seu catálogo.