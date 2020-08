Embalagens de fast-food contêm substância cancerígena que dura para sempre

Um tipo de substância química tóxica associada ao câncer foi encontrada em algumas embalagens de grandes redes de fast-food como McDonald’s e Burger King.

Um estudo divulgado pelo grupo de defesa ambiental Ecology Center, analisou 38 amostras de embalagens de alimentos em seis cadeias para PFAS, ou substâncias perfluoroalquil e polifluoroalquil. Quase metade das amostras apresentou resultados positivos quanto aos níveis de flúor que indicavam que a embalagem continha PFAS.

Os PFAS são uma categoria de produtos químicos que têm sido associados ao câncer, danos ao fígado, doenças da tireóide e problemas de desenvolvimento. Eles são usados para produção de materiais resistentes à água e à graxa. Eles são comumente encontrados em produtos como roupas, carpetes, estofados e embalagens de alimentos. Como resultado, os PFAS podem ser encontrados na corrente sanguínea de 99% dos americanos.

A exposição aos PFAS é uma preocupação especialmente alta no contexto da covid-19, uma vez que estão ligados à supressão do sistema imunológico como bem como condições crônicas que aumentam a gravidade da contaminação pelo vírus.

O estudo descobriu que os sacos de batatas fritas do Burger King e do McDonald’s continham resquícios de PFAS. Também foram encontrados nos recipientes de papelão Big Mac do McDonald’s, assim como as do Burger King Whopper.

A Food and Drug Administration (FDA), uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, proibiu o uso de apenas um pequeno número de produtos químicos da classe PFAS em embalagens de alimentos, mas continua permitindo o uso de muitos outros, apesar dos riscos apresentados.

Fora dos EUA, a Dinamarca decretou a proibição do PFAS em embalagens de papelão e papel para alimentos, que entrou em vigor em 1º de julho de 2020. Os principais varejistas e restaurantes, incluindo Panera Bread, Taco Bell, Chipotle e Whole Foods Market também estão se afastando dos PFAS.

Mas este estudo mais recente revela que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que as principais redes de hambúrgueres usem embalagens mais seguras — sem PFAS.