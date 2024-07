Álcool: quanto você pode beber e ainda assim ficar saudável?

Quanto beber faz mal para você?

Embora mais pessoas se considerem sóbrias ou tentem substitutos com produtos zero álcool, beber é uma parte regular da vida social de boa parte das pessoas.

De acordo com reportagem do The Wall Street Journal, alertas de cientistas sobre os potenciais problemas de saúde, mesmo causados ​​por pequenas quantidades de álcool, estão a tornando cada vez mais alarmantes. Para os moderados, pode ser difícil saber o que é realmente aceitável consumir: dois drinks por dia são muito piores do que um? Duas bebidas durante uma semana são iguais a duas por dia?

Tomar em média não mais do que um drinque por dia representa um risco relativamente baixo, de acordo com cientistas que estudam o álcool. Eles alertam que o risco de câncer aumenta significativamente quando você excede esse valor. Estudos sugerem que o álcool contribui para cerca de meia dúzia de tipos de câncer, incluindo o mama e colorretal, bem como doenças cardíacas e hepáticas, entre outras condições.

Um comitê federal dos EUA está atualmente avaliando as diretrizes de consumo de álcool, que recomendam que os homens não consumam mais do que duas bebidas por dia e, para as mulheres, não mais do que uma. Em 2020, um comitê federal propôs reduzir as recomendações para os homens de acordo com as diretrizes para as mulheres, mas a ideia não foi finalmente adoptada.

Segundo o WSJ, as diretrizes mais recentes sugerem ser ainda mais conservadores do que isso. Depois de avaliar uma vasta gama de estudos, um grupo influente de pesquisadores canadenses analisou no ano passado como o risco de morrer com qualquer coisa relacionada com o álcool – incluindo câncer, doenças cardíacas e acidentes – muda dependendo da quantidade de álcool que as pessoas bebem. Eles consideraram baixos os riscos de dois drinques ou menos por semana; três a seis bebidas, risco moderado; e sete ou mais como risco elevado.

Risco de câncer

Quando se trata de coisas que você pode fazer para diminuir o risco individual de desenvolver câncer, cortar o álcool está no topo da lista. Um novo estudo publicado na revista American Cancer Society analisou os chamados riscos modificáveis ​​de câncer, ou aqueles que você pode influenciar por meio de mudanças de comportamento. Ele concluiu que o álcool é o terceiro fator de risco mais forte para as mulheres, atrás do cigarro e do excesso de peso. Foi o quarto motivo mais forte entre os homens, depois do cigarro, da radiação UV e do excesso de peso.

O estudo, que analisou dados de 2019, descobriu que o consumo de álcool resultou em cerca de 24.400 mortes por câncer e quase 97.000 casos nos EUA. Algo em torno de 13% dos casos de câncer colorretal estavam ligados à ingestão de álcool, assim como 16% dos casos de câncer de mama em mulheres.

Cerca de 16.800 mortes poderiam ser evitadas por ano se os adultos que bebem mais do que as recomendações dos EUA reduzissem o consumo de álcool, de acordo com um estudo de abril realizado por pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças publicado no American Journal of Preventive Medicine. Cerca de 650 mortes poderiam ser evitadas se os homens bebessem uma vez por dia em vez de duas.