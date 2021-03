Bill Gates diz que próximo vírus mortal pode ser criado por terroristas

Mesmo com o avanço das campanhas de vacinação, o mundo ainda está longe de superar a crise do novo coronavírus. Para Bill Gates, porém, já é preciso se preocupar com o surgimento de novos vírus que podem ser tão ou até mais perigosos do que a covid-19. Principalmente se esta for a intenção de grupos terroristas. Para o fundador da Microsoft, há uma possibilidade de que o próximo grande vírus seja criado para ser usado como arma biológica.

Em entrevista recente ao canal Veritasium, do youtuber Derek Muller, Gates afirmou que existem assuntos relacionados a pandemias que “as pessoas não gostam muito de falar”. Um destes é tópicos é o bioterrorismo, quando alguém quer causar danos criando um vírus. Para ele, a chance de que um vírus seja criado intencionalmente é maior do que a de uma doença aparecer por acaso, como no caso da covid-19.

Esta não é a primeira vez que Gates mostra preocupação com o futuro da humanidade em relação aos perigos de doenças contagiosas e com potencial mortal. Em 2015, durante uma palestra, o bilionário já havia afirmado que “investir muito pouco em um sistema para evitar pandemias” era um plano desastroso.

Gates estava certo. Cinco anos após o discurso, mais de 2,4 milhões de pessoas morreram vítimas somente da covid-19. Os Estados Unidos já somam mais de 490 mil mortes pela doença até agora, enquanto o Brasil contabiliza 240 mil casos fatais envolvendo o vírus Sars-CoV-2.