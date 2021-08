Astronautas descobriram novas rachaduras na Estação Espacial Internacional

Astronautas russos que fazem parte da tripulação a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) descobriram várias rachaduras na parede de um dos laboratórios da estrutura, localizado no módulo russo Zvezda.

O alerta da equipe de astronautas da Rússia é de que as avarias podem aumentar, considerando o estado atual dos materiais desta parte da nave. “Fissuras superficiais foram encontradas em alguns lugares do módulo Zarya”, disse Vladimir Solovyov, engenheiro-chefe da empresa espacial russa Energia, à agência de notícias estatal RIA, segundo a Reuters.

De acordo com o informado no mês passado pela agência espacial russa, a Roscosmos, os níveis de pressão no módulo de serviço Zvezda da estação começaram a cair devido a um vazamento de ar.

A última vez que os cosmonautas notaram rachaduras foi também no módulo russo Zvezda, identificadas depois de mais de um ano de investigação cuidadosa por parte da equipe.

Todos esses sinais de deterioração corroboram para que aos poucos a ISS seja abandonada pelos países parceiros dos EUA. Neste caso, prevendo que os equipamentos da estação passaram por falhas sucessivas, até 2025 a Rússia deve deixar o projeto.

As rachaduras recém-descobertas, cuja existência ainda não foi confirmada pela Nasa, devem ser usadas como desculpa pelos Russos para se distanciar das operações da estação ou justificar uma deserção prematura.

Um sinal disto, é que o momento para as principais potencias espacial do mundo é de fortalecer a exploração do espaço por conta própria, incentivando, principalmente, o protagonismo de empresas no lançamento de novas tecnologias até a órbita da Terra.