Do gim ao jambu: duas marcas de bebidas alcoólicas se unem e miram receita de R$ 5 milhões

O interesse de dois empreendedores por bebida vai se transformar agora num negócio de 5 milhões de reais.

Os paulistas Daniel Chinzon e Marcelo De Paula, fundadores das marcas de bebidas alcóolicas independentes The Spirits e OHCA, respectivamente, anunciaram nesta terça-feira, 16, a fusão de suas empresas. Assim, nasce um novo negócio, chamado de Oh Spirits, com a missão de dobrar o faturamento da marca e chegar aos 5 milhões de reais em receita.

A The Spirits é conhecida pela Babuxca, bebida à base de cachaça, mel e frutas, e a Nulla, o primeiro gim zero álcool do Brasil. Já a OHCA é dona da Jós, cachaça de Jambu, e do Vinho 22, inspirado na Semana de Arte Moderna de 1922.

O movimento vem numa época de fusões no setor. Recentemente, a Heineken comprou uma participação na Better Drinks e a Carmosina se fundiu com a Welcome Brands. Na mesma toada, se intensificou nos últimos anos o mercado de bebidas independentes, que não estão conectadas às grandes marcas.

A fusão usa como aposta o aumento de consumo e de produção de bebidas alcóolicas no Brasil. Segundo o IBGE, em fevereiro de 2024 houve um aumento de 4,6% no consumo de bebidas alcoólicas no país, e a produção do primeiro bimestre deste ano foi 8,3% superior à do ano anterior.

Uma pesquisa da Euromonitor aponta que, até 2027, o mercado de destilados no Brasil deve alcançar 95,7 bilhões de reais, um crescimento de 55% comparado aos cinco anos anteriores.

Quem são os fundadores

Daniel Chinzon, co-fundador da The Spirits, conta que a ideia de seu primeiro produto surgiu em 2014, a partir de uma experiência entre amigos. “Começamos com a Babuxca de mel e limão e depois ampliamos nosso portfólio com caipirinhas de tangerina e pimenta e, a mais recente, de frutas vermelhas. Temos forte entrada nos supermercados e só na pandemia crescemos 70%”, afirma Chinzon.

Marcelo De Paula, co-fundador do grupo OHCA, teve uma trajetória semelhante. Em uma viagem pelo Pará, conheceu a cachaça de Jambu e decidiu começar a fabricar a bebida em São Paulo. A marca nasceu em 2018 e rapidamente ganhou os bares paulistas.

“Decidimos criar a Jós, a cachaça de Jambu, aproveitando o movimento de ‘brasilidade’ e valorização dos produtos nacionais”, diz De Paula.

Os sócios de ambas as empresas se conheciam de longa data e decidiram unir forças para aproveitar as sinergias do negócio. Com a fusão, eles pretendem aumentar a distribuição das bebidas, consolidar os projetos de exportação e lançar novos produtos.

Como será a nova empresa

A produção das marcas é feita por fábricas terceirizadas no interior do estado de São Paulo. Após a fusão, a produção será centralizada em um parceiro com maior capacidade produtiva, parte da estratégia de não verticalizar o negócio e focar na expansão de vendas e construção de marca.

A nova empresa terá um Conselho de Administração para auxiliar nas diretrizes estratégicas. A divisão de tarefas dos quatro sócios administradores será:

Vendas (Daniel Chinzon)

Marketing (Marcelo De Paula)

Produto (Rodrigo França)

Administrativo-Financeiro (Roberto Mendes).

Quais são os planos de crescimento

Com a fusão, a Oh Spirits espera faturar 5 milhões de reais neste ano e crescer 40% nos próximos 12 meses. A empresa já atende mais de 200 bares e restaurantes em São Paulo e outros quatro estados do Brasil, além de estar presente em mais de 350 pontos de venda no varejo e no mercado online.

No cenário internacional, a empresa já vende para países como Austrália, Polônia e Holanda, e pretende expandir para os Estados Unidos no segundo semestre deste ano. Além disso, a Oh Spirits está captando recursos para um aporte de investimentos de 2 milhões de reais, que serão usados para abrir novos pontos de venda e lançar novos produtos. “Estamos otimistas com o cenário atual dos negócios pós-pandemia”, diz Chinzon.

“Juntos pretendemos dobrar nosso faturamento e ganhar eficiência nos custos, fortalecendo o segmento de bebidas independentes premium e levando nossa brasilidade para outros países”, afirma De Paula.

O mercado de bebidas alcoólicas brasileiras exportou 193 milhões de dólares em 2022, segundo dados do Comex Stat. As exportações de cervejas, cachaças e vinhos se destacaram, e os empresários da Oh Spirits apostam em um crescimento orgânico e contínuo desse mercado, que ainda tem espaço para marcas com personalidade e estilo próprios.