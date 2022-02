Zverev é expulso de torneio por bater raquete em cadeira do árbitro

O tenista alemão Alexander Zverev foi expulso do torneio ATP 500 em Acapulco, no México, por "conduta antidesportiva" após sua partida de duplas, informou a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) nesta quarta-feira.

Zverev, ao lado do tenista brasileiro Marcelo Melo nas duplas, esteve perigosamente perto de acertar o árbitro Alessandro Germani quando ele bateu repetidamente na cadeira do árbitro com sua raquete após a derrota por 6-2, 4-6 e 10-6 para Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara.

"Devido à conduta antidesportiva na conclusão de sua partida de duplas na noite de terça-feira, Alexander Zverev foi retirado do torneio em Acapulco", disse a ATP em comunicado.

Zverev afirmou que se arrependeu de seu comportamento e pediu desculpas pelo incidente.

"É difícil colocar em palavras quanto me arrependo do meu comportamento durante e depois da partida de duplas de ontem", disse Zverev em comunicado.

"Pedi desculpas em particular ao árbitro de cadeira, porque minha explosão em relação a ele foi errada e inaceitável, e estou decepcionado comigo mesmo."

Depois de apertar a mão dos adversários, Zverev, de 24 anos, terceiro colocado no ranking de simples, aproximou-se da cadeira do árbitro e acertou-a várias vezes com a raquete antes de seguir em direção ao seu assento na quadra.

Ele se aproximou da cadeira uma segunda vez e de novo a atingiu enquanto gritava palavrões.