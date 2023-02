Vontade de doce? 6 docerias especializadas para conhecer em São Paulo

Um docinho no meio da tarde. Se tiver um café para acompanhar ainda melhor. Ou porque não, uma porção deles para presentear? Pouco a pouco, a cidade de São Paulo vai ganhando lojas especializadas em um único doce. “Quando focamos em um único produto, conseguimos ficar realmente muito bons nele, a técnica fica mais apurada e ainda assim não precisa ser monótono: conseguimos brincar com os sabores”, explica a chef proprietária da Tiramissu Sossi, Lara Carolina, que começou sua empreitada em durante a pandemia.

Confira seis docerias na capital paulista especializadas em tiramissu, brownie, macarron, mochi, cinnamon roll e bombons.

Mica Craft

Os apaixonados por bombons recheados, tem na pequena loja-fábrica na Artur de Azevedo, em Pinheiros, um verdadeiro templo de cores e sabores de bombons que podem ser vendidos a granel, ou em caixas para presentear. Entre os recheios estão os clássicos – como caramelo com flor de sal, pistache, amendoim, café e gianduia– entre outros sazonais. A marca também entrega via delivery.

Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. WhatsApp (11) 99379-1200. Horário: segunda a sábado das 9 as 18. Domingo das 12 as 18. http://www.micachocolates.com.br

Tiramissu Sossi

A primeira loja brasileira dedicada exclusivamente à icônica sobremesa italiana que tem como base o queijo mascarpone, é um lugar perfeito para aproveitar o data. Os doces são vendidos nos sabores tradicional, pistache, avelã, chocolate branco com amarena, caramelo salgado e damasco com amêndoas e em diversos tamanhos: P (R$30 o clássico e R$ 36 os sabores), M (R$ 55 o clássico e R$ 58 os sabores) e G (R$ 75 o clássico e R$ 78 os sabores).

Rua marselhesa, 447- Vila Mariana - São Paulo - (11) 98284-3338 Rua Mateus Grou, 15 - Pinheiros - São Paulo. Horário de funcionamento: terça a domingo das 12h -20h.

Caramel Brownieria

A loja dedicada à brownies criada por mãe e filha – Paula e Patrícia Takeda – tem diversas opções para quem ama o doce de massa molhadinha. Além das fatias com coberturas diversas – desde limão siciliano, oreo, doce de leite e brigadeiro – há taças de sobremesas feitas com brownie, bolos de números (sob encomenda), além de outras delicias perfeitamente harmonizáveis com um café no meio da tarde ou para presentear.

Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, 456 – Butantã. Terça à sábado, 11h às 18h30. @caramelbrownieria

Motchimu

Arroz cozido e só. Falando assim, a base do mochi pode até parecer simples demais, mas é justamente a singularidade de ingredientes que faz com que o mochi do Motchimu seja diferente. "Nosso diferencial é a massa feita 100% de arroz, não vai farinha, conservantes, nada a mais", conta Jun Murakami. No Motchimu, são diversas opções de sabores, entre os fixos e os sazonais. Em comum, todos são elaborados de forma natural e artesanal, com atenção aos mínimos detalhes. Além do tradicional doce e de outras delicadas sobremesas que figuram no cardápio, os matchás também prometem acompanhar os comes com maestria. Sobre valores, os Mochi de matchá custam R$ 12 (unidade) e os outros sabores R$ 10. Para levar ou presentear, contam com caixas de 6 e 16 unidades.

Rua Melo Alves, 303, Jardins - WhatsApp: 11 91596-0303. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 20h e domingo, das 10h às 18h. @motchimu

May Macarrons

Mayara Toledo trocou a vida de arquitetura e design de interiores pelo docinho delicado e clássico francês, os macarrons. Depois de uma estada na França, passando por restaurantes como Guy Savoy, desembarcou no Brasil e abriu a loja dedicada a esse doce francês cheio de sabores e cores. É possível escolher o tamanho das caixas e recheá-las com os sabores baunilha brasileira, chocolate, pistache, limão, champanhe, coco, banana caramelada, capim limão com laranja, caramelo, cereja, entre outros.

Alameda Campinas, 1049 – Jardim Paulista. Terça a sexta, das 10h às 18h30. Segunda e sábado, das 10h às 17h. http://www.maymacarons.com.br

Bakebun Bakery

Com duas unidades, a mais recente aberta no Shopping Vila Olímpia, a primeira loja especializada na receita americana tem produção diária e nasceu durante a pandemia. São 12 opções de coberturas – uma delas é a especial do mês. Entre elas está o de Cobertura Especial a base de cream cheese (R$ 17,90), o de Caramelo Artesanal com Noz Pecan (R$ 19,90), o de Chocolate Belga (R$ 19,90), de Goiabada (R$ 19,90), entre outros. É possível pedir cobertura especial extra e a versão sem cobertura.

R. Herculano de Freitas, 300 - Bela Vista. Tel.: (11)94273-9459 | Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 21h. @bakebunoficial

