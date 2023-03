Gastronomia no fim de semana: três novos restaurantes em São Paulo

São Paulo nunca desaponta quando o assunto é gastronomia. Fica difícil acompanhar mudanças de menu, aberturas de filiais, inaugurações de novas casas. Selecionamos a seguir três novos restaurantes que valem a visita neste fim de semana.

Petro Greek Taverna

Paredes claras, toques de azul pelo ambiente e integração com a área externa são algumas características da nova Petros Greek Taverna que nos fazem viajar para a Grécia sem sair de São Paulo. Localizada em uma charmosa e tranquila esquina, a poucos passos da Rua dos Pinheiros, a casa abriu suas portas no início de fevereiro com a proposta de servir comida grega com ingredientes autênticos e a preços acessíveis. O menu se prende ao que é grego e ponto. Sem adição de receitas mediterrâneas. Espere por saladas frescas com queijo feta e temperadas com azeite grego, espetinhos e preparos clássicos, como moussaka com versão vegetariana. Tudo com muita leveza, como manda a tradição. Antes de mergulhar na carta de bebidas, vale destacar um diferencial da casa: o couvert de água. A opção permite ao cliente beber água com ou sem gás a vontade, por um preço fixo (9 reais). Nas taças, os ingredientes típicos também têm vez. Eles aparecem tanto na composição dos coquetéis autorais (todos com valor máximo de 29 reais), quanto em licores.

@petrosgreektaverna Rua Virgílio de Carvalho, 137 – Pinheiros Fone: 11 3898-5890 Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12hs às 15hs e 19hs às 23hs. Domingo das 12hs às 17hs

Açaí Rude

Com o lema, cremoso por fora e rude por dentro, o Açaí Rude, que nasceu pelas mãos dos amigos Guilherme Santos e Diogo Coraine, apaixonados por artes marciais. A dupla viu seu pós treino favorito perder o sabor e a qualidade, enxergou aí uma oportunidade de empreendedorismo e acaba de abrir sua primeira loja conceito no Mercado Municipal de Santo Amaro. O ambiente já é o point preferido dos amantes de uma boa tigela de açaí, com um visual moderno com decoração industrial. No menu, os clientes podem escolher o açaí com extrato de guaraná tradicional ou zero açúcar, sem xarope e vegano, que é boleado na frente do cliente. Disponível nos tamanhos de 300ml, 500ml e 700ml além de vender os produtos, já comercializados nos supermercados, nos tamanhos 240ml, 500ml e 1,5 litros para quem preferir levar para casa. Para incrementar a receita, acompanhamentos como flocos de tapioca, macadâmia e Whey Protein também estarão disponíveis.

@acairude End: Santo Mercado - R. Min. Roberto Cardoso Alves, 359 - Box 92 - Santo Amaro. Por delivery

Hamburgueria KoBurger

A hamburgueria KoBurger abriu sua unidade na Vila Mariana em dezembro de 2022 e já faz sucesso com seus burgers, entradas e pratos criados pelo chef Thiago Gil, com cortes de gado 100% Wagyu. Também conhecida como Kobe Beef, essa é considerada a carne mais nobre, macia e saborosa do mundo. Destaque para o The Koburger, cheeseburger com 270g de carne de Wagyu com American Cheese no pão de brioche, servido sempre no ponto da casa (rosado na parte interna) e o Surf & Turf, hambúrguer de Wagyu 150g, molho especial, camarão empanado mergulhado na fonduta de queijo Gruyére e anel de cebola empanado no pão de brioche.

A casa tem o controle de toda a cadeia de produção do gado, do campo à mesa, pois o rebanho de Wagyu é criado no Brasil, na Fazenda da Sakura Alimentos (de propriedade de um dos sócios) e beneficiado no Frigorífico Cowpig, com um controle de qualidade. A hamburgueria fica numa rua tranquila e tem ambiente intimista e aconchegante, com decoração moderninha, cimento queimado e artes nas paredes.

@koburgerhamburgueria R. Alcindo Guanabara, 27 - Vila Mariana Horários de Funcionamento: Terça e quarta: 18h às 23h Quinta e sexta das 12h às 15h e das 18h às 23h Sábado das 12h às 23h e Domingo das 12h às 22h

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade.