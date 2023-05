Vinho sem impostos: Wine faz promoção para o Dia Livre de Impostos e Dia Nacional do Contribuinte

O Impostômetro que pode ser visto na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), atingiu a marca de R$ 1 trilhão nesta semana. O valor se refere a impostos, taxas e contribuições que já foram pagos pelos brasileiros desde o início do ano. Também entram na conta multas, juros e correção monetária. A carga embutida em produtos e serviços no Brasil é extremamente alta e chega a 31,5% (25% média ICMS + 6,5% IPI), em média, no caso de vinhos.

Para chamar a atenção sobre como a alta carga tributária encarece as mercadorias, a Wine, clube de assinatura de vinhos líder no ranking de importação do Brasil, celebra o Dia Livre de Impostos e o Dia Nacional do Contribuinte, ambas em 25 de maio, zerando os impostos dos mais de 500 rótulos do seu portfólio durante todo o mês de maio, com uma campanha chamada ‘Imposto Zero’.

“Os descontos chegam a 80% e se aplicam às compras realizadas em todos os nossos canais, como aplicativo, e-commerce, lojas físicas e venda B2B, com a Cantu Importadora, para restaurantes, supermercados, adegas e demais estabelecimentos. Realizamos a campanha Imposto Zero há cinco anos consecutivos, como forma de respeito aos nossos sócios e clientes, mostrando o impacto das altas cargas tributárias no vinho”, diz Alexandre Magno, diretor de operações da Wine no Brasil.

A ação alavanca as vendas de vinho de tal forma que já é conhecida como a "Black Friday do primeiro semestre" no varejo físico e online.