Os 16 melhores vinhos brasileiros, segundo avaliação internacional realizada na França

Foram mais de 3.000 amostras avaliadas, de 33 países, e um resultado de 879 vinhos que receberam medalhas de Grande Ouro, Ouro e Prata. Foi assim o 30º Vinalies Internationales 2024, realizado na primeira semana de março, em Cannes, na França, e uma das principais avaliações mundiais de vinho. Entre os melhores vinhos estavam 16 rótulos brasileiros (veja a lista abaixo), em sua grande maioria espumantes, mostrando a força e alta qualidade da elaboração nacional.

De maneira geral, a maior representatividade de amostras do concurso ficou com os vinhos brancos com 38%, seguida por 32% de tintos e 26% de vinhos rosés, o que demonstra uma forte tendência mundial de aumento da procura pelos brancos. O concurso tem a chancela de vários organismos internacionais, entre eles, a Organização Internacional do Vinho.

Organizada pela Associação de Enólogos da França, esta edição do Vinalies celebrou os 30 anos do evento, além dos 20 anos do mundial do rosé. Segundo o diretor e conselheiro da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo Carlos Abarzúa, que integrou o júri representando o Brasil, o Vinalies é um dos mais antigos concursos internacionais de vinhos do mundo.

“É tradição que os degustadores comentem as amostras. O concurso contemplou categorias de vinhos brancos, rosés e tintos, espumantes, licorosos, espirituosos, cidras e a grande novidade, os vinhos desalcoolizados”, comenta.

LEIA TAMBÉM >>> Qual a diferença entre espumante, champagne e prosecco

Os melhores vinhos brasileiros

Gran Medalha de Ouro

Gioia Merlot 2018 – Cooperativa Vinícola Aurora

Medalha de Ouro

Aurora Espumante Moscatel Branco 2023 – Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Espumante Moscatel Rosé 2023 – Cooperativa Vinícola Aurora

Caetano Vicentino Cabernet Sauvignon |Merlot 2022 - Caetano Vicentino Vinhas e Vinhos

Casa Valduga Espumante Premivm Brut - Casa Valduga Vinhos Finos

Casa Valduga Gran Raízes 2020 –Casa Valduga Vinhos Finos

Conde de Foucauld Cabernet Sauvignon 2019 – Cooperativa Vinícola Aurora

Garibaldi Espumante Pinot Noir Rosé - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante VG Nature Blanc de Blanc 2023 - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Viognier - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Jolimont Espumante Moscatel 2023 – Vitivinícola Jolimont

Miolo Castas Portuguesas 2022 - Miolo Wine Group

Santa Colina Espumante Brut Rosé 2023 Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança

Uvva Chrd Chardonnay 2022 - Vinícola Uvva

Medalha de Prata