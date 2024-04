'Michelin' dos azeites elege marca brasileira como melhor do mundo

O azeite brasileiro Potenza Frutado, produzido na Fazenda Serra dos Tapes, em Canguçu, Rio Grande do Sul, obteve o primeiro lugar na categoria Melhor Azeite de Oliva Extravirgem Internacional no Guia ESAO.

O prêmio é considerado o mais importante do segmento, dando à fazenda uma estrela -- assim como o Guia Michelin dá estrelas a restaurantes. Agora, a fazenda sulista se tornou a primeira da América Latina a conquistar o selo.

O ESAO é elaborado pela Escola Superior do Azeite de Oliva, instituição da Espanha responsável pela criação da primeira escola de alto desempenho especializada do setor.

Trata-se da terceira vez em que o Potenza Frutado recebe uma premiação na Espanha, país com a maior produção de azeite do mundo. No ano passado, ele foi tido como o melhor azeite do hemisfério sul pelo Mario Solinas Quality Award, principal prêmio internacional para azeites extravirgens. Nenhum azeite brasileiro havia conquistado o selo até então.

Já em março deste ano, o produto foi reconhecido novamente como o melhor do hemisfério no grupo 'Azeite Frutado Ligeiro' na 22ª edição do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extravirgens.

Ambas as conquistas refletiram na escolha do guia ESAO.

O azeite brasileiro foi desenvolvido pela sommelier de azeites Cláudia Santos. O item conta com acidez máxima de 0,14% e é preparado com as azeitonas arbequina, coratina e frantoio.