Vans e SE Bikes lançam coleção inspirada nas bikes e nas ruas

Não é de hoje que a Vans, marca mundialmente conhecida por seus modelos icônicos de calçados, vem apostando em collabs com outras marcas, sejam elas de grande ou pequeno porte.

Depois de uma coleção desenhada em conjunto com artistas e de uma outra inspirada em nomes como Munch e Dalí, a marca de streetwear está colocando no mercado, em colaboração com a SE Bikes, uma nova linha limitada de roupas, acessórios e calçados inspirados nas bikes e nas ruas.

Segundo a Vans, o objetivo da coleção é celebrar a cultura da bicicleta e homenagear o legado de ambas as marcas.

Alinha Vans X SE Bikes é ancorada pelo Style 36 – o antepassado de 1977 do atual e icônico Old Skool, carregando o DNA clássico da Vans em combinação com a abordagem pioneira e simultaneamente vanguardista da SE no universo dos esportes de ação.

Além dos famosos tênis vans grafados com street art, a collab conta com bonés, camisetas e pochetes inspiradas no mundo das bikes.

Apresentada em duas execuções, a silhueta dos tênis contam com detalhes do padrão Checkerboard, com tratamento refletivo e gráficos exclusivos da colaboração estampados nas laterais – ou para os fãs mais assíduos de tênis, nas viras de borracha da inconfundível construção vulcanizada dos Vans – destacando os nomes de algumas das mais amadas bicicletas da SE, como a P.K Ripper, a Big Ripper e a Lil Ripper, em combinação com três palavras que representam o espírito da marca californiana, a máxima “Off The Wall”.