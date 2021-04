Com itens sustentáveis, Vans lança coleção em parceria com artista

Após convidar diversos artistas pelo mundo para lançarem seus projetos em parceria com a norte-americana Vans, a marca de tênis, roupas e acessórios convidou, desta vez, o surfista, skatista, músico, defensor do meio ambiente e artista de renome mundial, Chris Johanson para a coleção “Be Cool to Your Living World” (Seja Legal com o Planeta), lançada com exclusividade à Casual Exame.

O artista e ativista traz sua principal missão e propósito, inspirar a auto expressão criativa, para lançar tênis, peças de vestuário e acessórios feitos em referência ao grafite urbano, combinados com desenhos animados.

As peças além de incorporarem mensagens de conscientização, estas também são feitas de insumos positivos ao meio-ambiente, como por exemplo algodão cultivado organicamente a partir de sementes não geneticamente modificadas e sem a utilização de agrotóxicos sintéticos em seu cultivo, como também a aderência de um composto de borracha ecológica de procedência segura e responsável ao invés da utilização de materiais derivados do petróleo.

Enfatizando uma visão compartilhada para a sustentabilidade, os cabedais são compostos pelo colorido redemoinho que caracteriza a colaboração, alguns detalhes como os solados e os cadarços do UltraRange EXO e do Authentic SF (abreviação de “surf”) oferecem um equilíbrio perfeito entre uma paleta sóbria de branco e misturas de tons contrastantes, e composição de materiais extremamente leves, respiráveis, aderentes e duráveis.

Seguindo a mesma abordagem de respeito e cuidado com o planeta, a construção da sola do Authentic SF é composta a partir das sobras de materiais da linha de produção da coleção, desviando o destino desses materiais dos aterros. Nesta coleção, ainda, há uma variação no calçado, que ganha o calcanhar dobrável para um encalce prático antes e depois da prática de surf.

Já a coleção de vestuário contém 10% de elastano reciclado de poliéster, apresentando o mesmo padrão espiral colorido e finalizado com um tom de branco, a já icônica combinação exclusiva do resultado da união entre Vans e Johanson. São quatro camisetas ilustradas pelo artista, uma camisa floral com 80% de algodão orgânico, além de um moletom e um boné que carregam o desenho sorridente feito à mão e o constante lembrete “Be Cool to Your Living World” (Seja Legal com o Planeta).

O artista

Em San Jose, Califórnia, Chris Johanson aperfeiçoou a sua técnica nas artes ao restaurar skates, pintar casas e criar um zine de skate e arte batizado de “Karmaboarder” nos anos 1980. No final da década de 80, Chris mudou-se para Mission District, São Francisco, mergulhando na cena artística local, onde passou a desenvolver caricaturas em postes de luz e cabines de banheiros públicos. Sua arte conquistou mais popularidade quando criou um gráfico para a subversiva marca de skate, Anti-Hero. Anos mais tarde, Johanson alcançou a fama internacional após participar da exposição Whitney Biennial de 2002 e quando conquistou o prêmio SECA Art, do Museu de Arte Moderna de São Francisco no ano seguinte. Desde 2004, o artista vive em Portland, Oregon, com sua esposa, a também artista Jo Jackson.

A coleção Vans x Chris Johanson está disponível a partir de hoje (19) em revendedores autorizados, nas Vans Stores e no site da marca.