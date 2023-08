Latam muda regra de upgrade de cabine; veja quem pode e como fazer

A partir do dia 22 de agosto começam a valer as novas regras de upgrade de cabine -- para premium economy e premium business -- para clientes elite do Latam Pass no Brasil. A alteração já tinha sido anunciada pela empresa há algumas semanas. A novidade é que até o dia 31 de dezembro bilhetes domésticos comprados na tarifa light também poderão solicitar a mudança. De acordo com a companhia, o período será usado como teste e que avalia estender o benefício ao final da data. As mesmas regras valem para que tem cartão Latam Pass Itaú.

A principal mudança é que os 'cupons de upgrade' deixam de existir e são substituídos por 'trechos de cortesia'. Com isso, não há mais a necessidade de calcular quantos cupons são necessários para fazer uma viagem. Agora, para uma ida e volta entre São Paulo e Miami, por exemplo, são necessários dois 'trechos de cortesia' para fazer o upgrade.

Assim como no modelo anterior, a quantidade de 'trechos de cortesia' disponibilizada aos passageiros seguirá variando de acordo com a categoria do Latam Pass. A mudança, neste caso, está na quantidade de trechos para voos realizados dentro da América do Sul, e uma outra quantidade para voos para fora da América do Sul. Desta forma, os passageiros poderão fazer a alteração de categoria para a premium economy em voos domésticos, sem descontar os 'trechos de cortesia' para voos internacionais de longa duração.

Como funciona o upgrade do Latam Pass

Voos dentro da América do Sul CATEGORIA QUANTIDADE DE TRECHOS Gold 4 trechos (compartilhados entre titular e acompanhante) Gold Plus 6 trechos (compartilhados entre titular e acompanhante) Platinum 8 trechos (compartilhados entre titular e acompanhante) Black Ilimitado para o titular + 4 trechos para acompanhante Black Signature Ilimitado para o titular + 6 trechos para acompanhante

Voos fora da América do Sul CATEGORIA QUANTIDADE DE TRECHOS Gold - Gold Plus - Platinum 2 trechos (compartilhados entre titular e acompanhante) Black 8 trechos (compartilhados entre titular e acompanhante) Black Signature 14 trechos (compartilhados entre titular e acompanhante)

Como ser cliente elite no Latam Pass?

São considerados elite todas as categorias do programa Latam Pass, de forma automática ao se cadastrar. A cada voo realizado, pontos são acumulados e qualificáveis para subir de categoria e ter mais benefícios. As categorias são divididas, respectivamente, entre Gold, Gold Plus, Platinum, Black e Black Signature. Cada uma delas tem benefícios exclusivos para aproveitar em viagens, da compra ou resgate da passagem à experiência de bordo.

Como fazer o upgrade de cabine?

Para solicitar um upgrade de cabine, é necessário fazer o pedido 48 horas antes do voo pelo site. Na página solicitações, é possível verificar os assentos disponíveis na cabine business, seu lugar na lista e a categoria, data e hora de quem apresentou a solicitação. A prioridade depende da categoria elite e da ordem de solicitação. O retorno do pedido é notificado por e-mail ou diretamente no aeroporto 12 horas antes do voo.

Qual a diferença entre premium business e premium economy?

A cabine premium business é oferecida em voos internacionais, com assentos que se tornam camas. Conta ainda com menu de pratos de alta gastronomia, criados por chefs renomados, harmonizados com vinhos selecionados. A premium economy é disponibilizada em voos nacionais e regionais. O atendimento é preferencial, com mais espaço para as pernas.