Uísque vira moda entre jovens chineses e abre oportunidades para multinacionais

Empresas multinacionais de bebidas alcoólicas e de licor têm visto mais oportunidades nos consumidores jovens chineses. Na visão do setor, a tendência de diversificação do consumo de álcool na China está se tornando cada vez mais ampla, e as oportunidades no mercado chinês estão se tornando mais importantes.

Embora a recuperação do consumo de bebidas alcoólicas no mercado chinês tenha sido fraca até o momento este ano, os números de bebidas alcoólicas importadas continuam crescentes. Recentemente, a Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios, Produtos Nativos e Subprodutos Animais (CCCFNA) divulgou dados sobre bebidas alcoólicas importadas para o primeiro semestre de 2023. As importações semestrais foram de 58,68 milhões de litros, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior. As importações em valores foram de US$ 1,15 bilhão, um aumento de 34,1% em relação ao ano anterior.

Depois de sofrer uma pequena queda no volume de bebidas alcoólicas importadas em 2022, as importações do primeiro semestre deste ano voltaram a subir. Os dados da alfândega mostraram que, em julho e agosto deste ano, o valor das importações de destilados importados no mercado doméstico aumentou 28,9% e 34,7%, respectivamente.

A partir dos dados de importação semestrais, em termos de categorias, nos últimos anos, os destilados populares, brandy e uísque, aumentaram o preço e o volume, dos quais as importações de brandy aumentaram 15,6%, com um crescimento anual de 31,4%, enquanto os dois primeiros anos da categoria de uísque quente desaceleraram, mas o volume e o preço também aumentaram 7,9% e 18,2%, respectivamente.

Penetração no mercado chinês

Embora o mercado chinês tenha sido dominado há muito tempo por grandes empresas conhecidas de bebidas alcoólicas e de licor estrangeiras, incluindo uísque, anteriormente a proporção de bebidas alcoólicas estrangeiras no consumo de destilados na China não era alta, sendo considerada em torno de 2%. Essa participação de mercado de 1% a 2% levou mais de uma década, o que também está relacionado ao fato de os consumidores chineses serem mais favoráveis ao vinho branco.

Nos últimos anos, o consumo doméstico de licores estrangeiros, incluindo o uísque, apresentou uma rápida tendência de crescimento e, nos últimos dois anos, apesar do impacto da pandemia no cenário original de consumo de vinhos estrangeiros, incluindo o uísque.

No relatório “Young People’s Drinks” (Bebidas dos Jovens, numa tradução livre), publicado anteriormente pela Rees Strategic Positioning Consulting, a cerveja representa 40% do álcool consumido com mais frequência no ano passado. O vinho e os vinhos de frutas foram responsáveis por 20% e 16%, respectivamente, enquanto o vinho branco e o uísque foram responsáveis por 9% cada.

Consumidores de todas as idades estão gradualmente tornando o uísque parte de seu estilo de vida, especialmente a geração mais jovem, que está mais interessada e curiosa no consumo de bebidas estrangeiras, e acelerando o desenvolvimento do hábito de beber bebidas estrangeiras com refeições e em outros cenários.

Estabelecimento em território chinês

Em 22 de agosto de 2023, a Diageo inaugurou oficialmente seu Shanghai R&D Centre, um centro de inovação que desenvolverá produtos com base em percepções do consumidor local para melhor atender aos gostos e às necessidades dos consumidores chineses e asiáticos. Em novembro de 2021, a Diageo anunciou um investimento RMB 500 milhões para construir uma destilaria de uísque em Eryuan, Yunnan, sua primeira destilaria de uísque de malte na China, com produção prevista para começar neste ano.

A primeira fábrica de uísque da Pernod Ricard na China também foi anunciada em novembro de 2011. A Pernod Ricard também vem acelerando a localização nos últimos dois anos, inclusive lançando produtos com elementos chineses, cooperando com restaurantes chineses e fortalecendo a comunicação com os consumidores chineses para acelerar sua presença no mercado chinês.

A McAllen também fez uma série de investimentos no mercado chinês, como no final de 2022, a McAllen abriu em Haikou, a maior butique duty-free do mundo no canal de varejo de viagem e turismo, e espera usar isso e os consumidores chineses para correr em ambas as direções. A marca está lançando mais produtos de uísque premium na China, como a linha Perfect Colour.