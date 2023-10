Banco da China: potencial de consumo de serviços da China continuará expandir no 4º trimestre

Um relatório do Instituto de Pesquisa do Banco da China divulgado recentemente apontou que, analisando o quarto trimestre, a introdução antecipada pela China de uma série de políticas de crescimento estável continuará a mostrar resultados, o potencial de consumo de serviços continuará a ser expandido, espera-se que o investimento em infraestrutura acelere, a alta tecnologia e a manufatura privada apoiarão um crescimento mais rápido do investimento no setor de manufatura, espera-se que a economia aumente o poder do crescimento endógeno.

Os dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que, em agosto, o índice de produção do setor de serviços da China aumentou 6,8% em relação ao ano anterior, e a taxa de crescimento acelerou 1,1 ponto percentual em comparação com o mês anterior.

“No terceiro trimestre deste ano, a China enfrentou uma pressão implacável do ambiente externo, a demanda externa em geral recuou, a economia doméstica continuou a se recuperar e a tendência de estabilização econômica tornou-se aparente”, disse Zhou Jingtong, vice-presidente do Instituto de Pesquisa do Banco da China. Segundo o executivo, os destaques estruturais da economia se refletem principalmente no fato de que tanto a oferta quanto a demanda no setor de serviços se tornaram um suporte importante para a recuperação sustentada da economia. A capacidade de geração de empregos do setor de serviços foi fortalecida e tanto o lado do investimento quanto o lado da produção das novas áreas cinéticas mantiveram um crescimento relativamente rápido.

Os especialistas acreditam que tanto o lado da oferta quanto o da demanda trabalharam juntos para promover a recuperação do mercado de serviços. Do lado da demanda, o acúmulo de demanda de consumo de serviços durante a pandemia foi liberado.

Ao mesmo tempo, a estrutura do consumidor mudou, o surgimento e o crescimento de uma nova geração de grupos de consumidores jovens, seu entusiasmo por cultura e turismo, serviços de bufê e outras áreas de consumo é maior, mas também impulsionou a demanda por consumo de serviços. Do lado da oferta, o aprimoramento e a inovação da qualidade dos serviços deram origem a um grande número de novas formas e pontos críticos de consumo de serviços.

O relatório aponta que agora é necessário cultivar e aprimorar o impulso de crescimento endógeno da economia como o foco principal da política. Por um lado, é necessário orientar e gerenciar com eficácia as expectativas do mercado, continuar a otimizar o ambiente de negócios, estabilizar a confiança e as expectativas das entidades empresariais e fazer um bom trabalho para resolver os riscos em áreas importantes. Por outro lado, desempenhar um bom papel no mega-mercado doméstico, continuar a expandir a demanda efetiva, estimular a vitalidade do capital social e promover a transformação e a modernização industrial.