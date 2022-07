HBO Max vai interromper produções originais em países europeus

Em um comunicado exclusivo compartilhado com a revista americana Variety, a HBO Max confirmou nesta segunda-feira, 4, que irá interromper a produção de conteúdos originais em alguns países europeus.

De acordo com o comunicado, a grande reestruturação na Europa faz parte dos esforços do streaming para economizar 3 bilhões de dólares.

A HBO Max, que possui cerca de 78 milhões de assinantes em todo o mundo, disse que irá continuar comprando produções locais dos países europeus afetados, mas não irá produzir conteúdo próprio nessas localidades.

Os países europeus que não terão mais produções originais no streamings da WarnerMedia são: Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Holanda e Turquia.

Ainda de acordo com o comunicado da HBO Max, produções originais de países maiores como França e Espanha continuarão sendo feitas, pois circulam melhor globalmente.

O fim das produções originais nos países nórdicos e Europa Central afetará diretamente algumas séries famosas que vinham conquistando usuários do streaming em todo o mundo.

Alguns exemplos de produções que passam a ter futuro incerto é a série sueca "Lust", que acompanha 4 mulheres de meia-idade que lutam para manter os seus desejos sexuais vivos num mundo sexualmente frustrante, e a dinamarquesa “Kamikaze”, série de drama que mostra a vida de uma adolescente após a trágica morte de sua família em uma acidente aéreo.

“À medida que continuamos a trabalhar na combinação do HBO Max e do discovery+ em um serviço global de streaming que mostra a amplitude do conteúdo da Warner Bros. Discovery, estamos revisando nossa proposta de conteúdo atual nos serviços existentes. Como parte desse processo, decidimos remover uma quantidade limitada de programação original do HBO Max, além de encerrar nossos esforços de programação original para o HBO Max nos países nórdicos e na Europa Central. Também interrompemos nossas atividades de desenvolvimento nos novos territórios da Holanda e da Turquia, que começaram no ano passado." diz o comunicado da HBO Max enviado à Variety.

“Nosso compromisso com esses mercados não mudou. Continuaremos a encomendar conteúdo local para as redes lineares da Warner Bros. Discovery nessas regiões e continuamos sendo grandes compradores de conteúdo local de terceiros para uso em nossos serviços de streaming”, conclui a nota.

