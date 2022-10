Tênis que vira chinelo, Buzz Lightyear e Tupac Shakur: os lançamentos de tênis em outubro

Uma peça versátil, o tênis pode ser usado para a prática de esportes ou no dia a dia. Seja com edições especiais, como a coleção da Fila, em homenagem ao rapper Tupac Shakur, ou o lançamento da Havaianas, que combina um chinelo com tênis, durante o mês de outubro, diversas novidades de tênis apareceram nas lojas. Com isso, Casual EXAME selecionou itens para atletas amadores e profissionais usarem no dia a dia ou durante a prática esportiva.

Filax2PAC

Inspirado no músico Tupac Shakur, a Fila lançou uma coleção especial para celebrar um dos artistas mais icônicos da história do hip-hop. A novidade marca a primeira linha exclusiva de calçados dedicados ao legado do artista. Filax2PAC inclui também reedições de peças icônicas que se misturam com a história da Fila e itens usados por Tupac. Além do sneaker que se tornou um dos símbolos da collab, o Grant Hill 2, a lista inclui conjuntos personalizados, camisetas, jaquetas camufladas, shorts e coletes.

Lightyear para Asics

Após ganhar um filme próprio, o personagem de Toy Story também estampa uma linha de tênis da Asics em colaboração com a Disney e Pixar. A coleção conta com três versões, sendo uma para adultos e duas para crianças e adolescentes.

O modelo para adultos é o Gel-Spectrum, da linha de performance da Asics. Com as cores cinza e vermelho no cabedal, o tênis ganhou estampas de Buzz Lightyear na região do calcanhar e também na palmilha. Com preço sugerido de R$ 599,99.

A segunda versão, o modelo Buzz, elaborada para crianças e adolescentes, traz a frase de Buzz Lightyear na região do calcanhar. Além da imagem do herói, este modelo estampa a inscrição To infinity and beyond (“Ao infinito e além”). As referências ao astronauta também estão presentes na língua do calçado, com a insígnia do Comando Estelar. Com preço sugerido de R$ 329,99. Já o terceiro modelo (Fantasy), feito especialmente para as crianças, se destaca pelas referências no cabedal à nave espacial de Buzz Lightyear, a XL-15. Com as cores azul e cinza predominantes, o calçado também traz o nome de Buzz no fecho de velcro. Com preço sugerido de R$ 299,99.

Zip Top — Havaianas

Embora à primeira vista pareça um chinelo comum, a Havaianas Zip Top Market se transforma em outra peça através de um zíper ao longo da borda da palmilha. Com isso, o usuário pode colocar ou remover a parte superior do puffer ajustável, e assim, usar um chinelo ou um calçado fechado. Basta fechar ou abrir o cabedal com o zíper lateral e pronto: o calçado se transforma.

“A Havaianas Zip Top Market tem o design mais disruptivo que já desenhamos para Havaianas. Tivemos a incrível oportunidade de cocriar com Mike e o designer de calçados Daniel Bailey para desenvolver esta combinação de uma versão super inovadora da nossa sandália, que também é coberta por uma parte superior, transformando-a em um tênis" afirma Leonardo Boin, gerente de calçados, industrial e design 3D de Havaianas.

Wave Rider 26 — Mizuno

O tênis mais vendido da Mizuno ganhou um novo nome: o Wave Prorunner agora é Wave Rider. Além de novo design, a 26ª versão do tênis agora tem o nome adotado globalmente.

O Wave Rider 26 possui uma nova estrutura de entressola, com muito mais amortecimento, estabilidade e retorno de energia, devido à utilização das tecnologias Mizuno Enerzy e Mizuno Wave em formato de placa de Pebax biodegradável. Seu cabedal é feito em “one piece” de Jaquard Mesh, o que proporciona maior respirabilidade e conforto. O modelo conta também com as tecnologias X10, um composto de borracha com carbono, que oferece maior durabilidade e aderência durante toda sua corrida. Preço sugerido: R$ 999,99.

Olympikus

A família Corre foi atualizada com oito novas cores, sendo quatro delas exclusivas do e-commerce da marca. Lançados no primeiro semestre, os modelos Corre Grafeno, Corre 2 e Corre Vento, recebem atualizações em sua paleta.

Para o Corre Grafeno, chegam ao mercado três opções: branco com detalhes verdes, branco com prateado e branco com solado estampado em tons de verde. Para o Corre 2, as cores branco com detalhes azuis inspirados no mar de São Miguel dos Milagres, local que recebeu o circuito de corrida proprietário da marca Bota Pra Correr, amarelo com detalhes em verde e por fim branco com detalhes em preto. Já no Corre Vento encontramos duas opções: branco e vermelho ou preto com detalhes verdes. Todos os calçados possuem a tecnologia Eleva, que garante amortecimento e propulsão, a Família Corre une conforto e estilo nos novos tons. Preços sugeridos: Corre Grafeno R$ 699,99, Corre 2 R$ 499,99 e Corre Vento R$ 399,99.

Urbankicks

Com 100 pares disponíveis de cada modelo, exclusividade é um dos pilares da recém-lançada marca de tênis Urbankicks. Idealizada por Felipe Titto e Mauricio Sepulveda os produtos pretendem expressar o lifestyle urbano através das estampas.

Com cores e padrões próprios, a marca visa conquistar o público que busca individualidade. A marca dá início às vendas no Brasil, mas já com projeções para o mercado americano e europeu.

Para o primeiro lançamento, o portfólio da marca traz dez modelos de tênis e cinco sliders, produzidos quase totalmente artesanal no polo fabril de Franca, interior de São Paulo. As numerações vão do 36 ao 44 e os valores variam de R$ 229 a R$ 649. Em breve os produtos poderão ser encontrados também em lojas físicas.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.