Tendências de decoração para 2025: o que vai dominar as casas modernas?

As tendências para 2025 na indústria de interiores apontam para uma transformação no uso de materiais sustentáveis, inovações tecnológicas e a busca por soluções que atendam não apenas às necessidades funcionais, mas também emocionais dos consumidores, aliadas a práticas mais responsáveis.

De acordo com o relatório mais recente da WGSN (Worth Global Style Network), uma consultoria global especializada em previsão de tendências, as mudanças no mercado de design serão impulsionadas pela crescente demanda por alternativas ecológicas e produtos personalizados.

Entre as principais tendências destacadas pela consultoria, está a valorização do design biofílico, que integra elementos naturais e materiais reciclados nos projetos, respondendo à escassez de recursos naturais.

Além disso, o relatório indica que a personalização dos produtos e a integração de novas tecnologias, como a realidade aumentada, serão fundamentais na transformação de como os consumidores interagem com seus espaços e objetos. Confira os principais pontos da pesquisa.

1. Cores

Future Dusk: Um tom surrealista e versátil, inspirado pela segunda era espacial e alinhado com tendências inclusivas.

Sage Green: Popular na América Latina, traz estabilidade e conforto, em harmonia com o design biofílico.

2. Cama e banho

O lar como um espaço multifuncional, com uma crescente valorização da individualidade e do senso de comunidade.

Produtos e designs que promovem o bem-estar e a minimalismo, com acabamentos táteis, como a malha canelada.

Uso de cores e acabamentos ousados para trazer um toque de diversão e alegria aos produtos do dia a dia.

3. Têxteis e materiais

Design biofílico: Incorporando texturas naturais e superfícies recicladas para promover bem-estar.

DigitalCosy: Enfatizando o conforto digital, com tecidos foscos e o uso de couros regenerativos.

Materiais sustentáveis, como biossintéticos e alternativos, ganham destaque, com o uso de resíduos alimentares para criar materiais biodegradáveis.

4. Iluminação

A iluminação ganha ênfase no apoio ao autocuidado e à responsabilidade ambiental.

Produtos e designs futuristas com técnicas de IA, como peças perfuradas e cortadas a laser, serão tendência em 2025.

Ilusões de Ótica e Luxo Discreto: A estética minimalista com acabamentos espelhados e futuristas estará em alta.

5- Materiais

Materiais Alternativos e Sustentáveis: Como resposta à escassez de recursos naturais, haverá uma crescente adoção de materiais alternativos e mais sustentáveis, incluindo o uso de resíduos e fontes renováveis. A reciclagem e reutilização de materiais também serão mais enfatizadas, com ênfase em processos de produção que minimizem o desperdício e o impacto ambiental.

Biossintéticos e Resíduos Alimentares: Os materiais de origem biológica, como os biossintéticos e os criados a partir de resíduos alimentares, estarão em destaque, trazendo uma abordagem mais ecológica para a produção de interiores e design de produtos. Esses materiais são uma alternativa para reduzir o uso de plásticos e outros compostos prejudiciais ao meio ambiente.

6. Papelaria

O mercado de papelaria se tornará mais personalizado e modular, com um toque de nostalgia, com padrões lúdicos, como as flores retrô e conchas costeiras.