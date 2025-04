13 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para trabalhar no interior

O modelo de microfranquia tem ganhado força nos últimos anos, principalmente para empreendedores que buscam expandir seus negócios fora dos grandes centros urbanos. O interior do Brasil, com suas cidades de porte médio e pequeno, apresenta diversas oportunidades de investimento, principalmente para quem deseja atuar em nichos menos saturados e com custos operacionais reduzidos.

Para quem está em busca de um negócio com baixo custo inicial e retorno rápido, as microfranquias surgem como uma excelente alternativa. Muitos desses modelos exigem pouca estrutura física e podem ser operados a partir de um home office ou com lojas pequenas e modulares. Além disso, as franquias têm o benefício de oferecerem uma metodologia testada e um suporte contínuo, o que aumenta as chances de sucesso.

Agora, confira uma lista das melhores microfranquias que são ideais para quem quer empreender fora dos grandes centros, com detalhes sobre investimento, faturamento médio e prazo de retorno.

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a Emagrecentro é a única franquia de emagrecimento com metodologia científica aprovada. A franquia oferece o método patenteado "Método 4 Fases", desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth. Com mais de 415 unidades, a rede foca na expansão para cidades com a partir de 50 mil habitantes, oferecendo uma ótima oportunidade de negócio em locais com menos concorrência e custos operacionais reduzidos.

Investimento Inicial: R$ 134.400

Faturamento Médio Mensal: R$ 85 mil

Prazo de Retorno: 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira se consolidou como a maior rede de limpeza residencial e empresarial do Brasil, com mais de 500 unidades em todos os estados. A franquia oferece oportunidades em cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, sendo uma excelente opção para quem deseja investir em municípios de médio porte.

Investimento Inicial: A partir de R$ 49.300

Faturamento Médio Mensal: R$ 45 mil

Prazo de Retorno: 14 meses

Padrão Enfermagem

Especializada no agenciamento de profissionais da saúde, como enfermeiros e cuidadores, a Padrão Enfermagem oferece um modelo de negócio home based, o que elimina a necessidade de ponto comercial e reduz os custos operacionais. Ideal para cidades menores, a franquia atende tanto o mercado local quanto o setor público.

Investimento Inicial: A partir de R$ 50 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 25 mil

Prazo de Retorno: 18 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia no setor de varejo, a Minha Quitandinha opera com minimercados autônomos que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de intermediários nas compras. A franquia visa levar conveniência e segurança a complexos residenciais ou comerciais, sendo indicada para cidades do interior.

Investimento Inicial: A partir de R$ 45 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 18 mil

Prazo de Retorno: 10 a 18 meses

Bubble Mix

A Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, uma bebida taiwanesa que combina chás por infusão com pérolas de tapioca caramelizadas. A marca oferece uma vasta gama de sabores e pode atender cidades menores por meio do modelo Express, adaptado para espaços pequenos como mercados e galerias.

Investimento Inicial: R$ 130 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 35 mil

Prazo de Retorno: 20 meses

Airlocker

A Airlocker é pioneira no Brasil no segmento de armários inteligentes autogerenciáveis. Com um modelo inovador de armazenamento seguro, a franquia atende moradores de condomínios e complexos comerciais, além de oferecer uma alternativa para regiões mais afastadas das grandes capitais.

Investimento Inicial: A partir de R$ 99 mil

Faturamento Médio Mensal: Até R$ 20 mil

Prazo de Retorno: 25 meses (para operação com 15 armários)

GraalSeg

Especializada em segurança e medicina do trabalho, a GraalSeg entrou no franchising em 2023, oferecendo três modelos de microfranquias, sendo um deles home office. A marca atende empresas de cidades pequenas, prestando consultorias para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. É necessário ter experiência na área de Segurança ou Medicina do Trabalho.

Investimento Inicial: R$ 18.500

Faturamento Médio Mensal: R$ 30 mil

Prazo de Retorno: 6 meses

Jumper!

A Jumper! oferece mais de 40 cursos profissionalizantes e de línguas estrangeiras. Com 22 anos de atuação, a franquia já formou mais de 600 mil alunos e agora oferece o modelo micro, voltado para cidades com mais de 10 mil habitantes. A educação continua sendo uma área promissora em cidades menores.

Investimento Inicial: R$ 127 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 66.600

Prazo de Retorno: 12 meses

Vaapty

Líder no Brasil no segmento de intermediação de vendas de veículos, a Vaapty oferece um processo rápido e sem burocracia para a negociação de carros. Com o modelo Check Point, é possível atuar em cidades a partir de 50 mil habitantes, atendendo à crescente demanda por serviços automotivos no interior.

Investimento Inicial: A partir de R$ 129.990

Faturamento Médio Mensal: R$ 160 mil

Prazo de Retorno: 6 a 12 meses

3, 2, 1 GO!

Especializada em viagens para destinos como os parques de Orlando, a franquia oferece experiências completas de viagem. O modelo home office permite que os franqueados operem de qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de ponto físico. A empresa cuida de todos os detalhes da viagem, incluindo visto, passagens aéreas e hospedagem.

Investimento Inicial: R$ 12 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de Retorno: 3 a 12 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, a KoalaCar oferece um serviço ecológico que não consome água, o que a torna atraente para os clientes preocupados com a sustentabilidade. Além disso, o modelo home-based permite aos franqueados operar em qualquer lugar, sem a necessidade de ponto comercial.

Investimento Inicial: R$ 4.990

Faturamento Médio Mensal: R$ 10 mil

Prazo de Retorno: 3 a 6 meses

market4u

Líder na América Latina em mercados autônomos, o market4u oferece uma rede de PDAs que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Ideal para condomínios com mais de 80 apartamentos, a franquia é uma excelente opção para cidades fora da capital, trazendo comodidade e segurança aos moradores.

Investimento Inicial: A partir de R$ 80 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Prazo de Retorno: 16 a 24 meses

Mr. Fit

Pioneira no Brasil no segmento de fast-food saudável, a Mr. Fit oferece opções de refeições e sanduíches nutritivos. Com mais de 880 unidades, a franquia tem grande potencial no interior, especialmente para cidades que buscam alternativas de alimentação saudável.