Statera, marca brasileira de relógios mecânicos, lança novo modelo

Os aficionados brasileiros por relógios mecânicos tiveram uma boa notícia no ano passado com o lançamento da marca independente nacional Statera Watch & Co. As unidades do primeiro exemplar, o Calculus, começaram agora a ser entregues. E nesta semana começará a ser vendido o segundo modelo da marca: o ST01 Emerald.

Limitado a 30 unidades, o novo relógio da Statera tem a mesma caixa do Calculus, de 41 milímetros. A pulseira é de couro bovino com acabamento craquelado. O movimento automático 2824-2 é feito pela STP Swiss. O design é limpo, clássico, mesmo com o mostrador em cor verde esmeralda.

O ST01 tem horas, minutos e segundo. Vem com a função stop second, que permite parar o movimento para sincronizar a hora com precisão de segundo. Os ponteiros são em aço inox polido. O vidro é de safira com proteção anti-reflexo na parte de dentro. E o case back é aparente, em cristal.

Marca lançada por empresários do Paraná

A indústria de relógios de movimento mecânico se desenvolveu na Suíça, com empresas de porte como Vacheron Constantin, Patek Philippe, Rolex. Nos últimos anos, porém, tem acontecido uma onda de micro brands nos locais mais diversos, de Japão a Escócia – e agora no Brasil, conforme antecipou a Casual EXAME em setembro de 2022.

A Statera Watch & Co surgiu da união de três empresários de Maringá, no Paraná, apaixonados por relojoaria. Rafael Tribulato Guimarães é dono de uma empresa de tecnologia voltada para o setor imobiliário; Antônio Almir dos Santos é veterinário; e o relojoeiro Ronan Zanesco é quem faz a assemblage, a montagem das peças aqui no Brasil.

O Calculus foi lançado em meados do ano passado. Como é praxe nas marcas independentes, funciona por encomenda. A ideia é ser uma edição limitada a 100 peças. Já foram vendidas 65 peças. O preço é 7.200 reais, um ótimo custo-benefício para um relógio mecânico com o grau de acabamento entregue. Já o Emerald custará 6.400 reais.

Relógio brasileiro para exportação

A ideia do primeiro modelo era resgatar o estilo vintage dos relógios das décadas de 1930 a 1950. A caixa e o mostrador são feitos na França. Os empresários paranaenses tiveram a orientação de outro relojoeiro independente, o francês Armand Billard, proprietário da marca Sartory Billard.

Outros dois modelos, além do Calculus e do ST01, estão já em gestação. Um deles será o Marine, outra variação dos dois modelos, com a mesma caixa, mostrador branco e ponteiros azuis. O outro pertenece a uma nova linha, com caixa menor, em 38 ou 39 milímetros.

O logo na parte superior dos dois modelos disponíveis até agora não deixa dúvida: a intenção da Statera é poder chegar em algum momento ao mercado internacional. “Estamos empenhados em realizar nosso sonho”, diz Tribulato.

