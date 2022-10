Série sobre Silvio Santos estreia hoje (19) no Star+; conheça o elenco

A série que conta a história de Silvio Santos estreia no Star+ hoje, 19, com todos os episódios disponíveis. “O Rei da TV” acompanha a trajetória do jovem de origem humilde e ambicioso que se tornou um dos comunicadores mais bem sucedidos da TV brasileira, além de um dos empresários mais reconhecidos do país.

Antes de se tornar o Silvio Santos, Senor Abravanel (nome verdadeiro do apresentador), filho de um casal de imigrantes judeus, começou a trabalhar ainda jovem como vendedor ambulante de canetas no Rio de Janeiro, sendo bem-sucedido graças ao seu lado carismático e persuasivo.

Sua voz chamava a atenção pelas ruas da capital carioca, até que foi convidado a fazer um teste em uma rádio. Com apenas 20 anos de idade, Senor se mudou para São Paulo, onde passou a trabalhar como locutor na Rádio Nacional. Ao mesmo tempo, ele apresentava em circos a Caravana do Peru Falante, que contava com diversas atrações populares e performances de artistas famosos.

No início dos anos 60, Silvio tornou-se dono da sua primeira empresa, o Baú da Felicidade, comprada de seu amigo e mentor Manuel da Nóbrega e sendo essa uma parte fundamental do seu império empresarial. Na mesma época, ele estreou na TV com o programa “Vamos brincar de forca”, na TV Paulista, futura TV Globo.

Aos poucos, o comunicador foi conquistando o público e também divulgando o Baú da Felicidade, base para a criação do Grupo Silvio Santos. Anos depois, chegou a ter cinco horas do domingo na TV Globo, tornando-se a atração principal do canal.

Mas, foi apenas nos anos 70, após negociações com o governo militar, que Silvio recebeu a concessão de seu primeiro canal de TV, a Televisão Silvio Santos (TVS), que foi ao ar pela primeira vez em 1976. Em 1981, Silvio Santos conseguiu a concessão de mais quatro canais, os quais, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A rede se consolidaria como a segunda força da televisão brasileira durante décadas, atrás da Rede Globo.

Na série da Star+, Silvio Santos é interpretado pelos atores Guilherme Reis, Mariano Mattos Martins e José Rubens Chachá.

Cidinha, interpretada por Roberta Gualda

A primeira mulher de Silvio, Cidinha é fiel, amorosa, espontânea, e um verdadeiro apoio para o apresentador. Inocente e sonhadora, ela acaba sendo escondida pelo marido, que não a assume publicamente, e eventualmente descobre que ele não é o homem perfeito que ela sempre vislumbrou. Ainda assim, Cidinha tem duas filhas com ele, Cíntia e Silvia, e fica ao seu lado durante os momentos mais difíceis no início da carreira. Quando descobre ter um câncer terminal, ela encontra uma força surpreendente e vê um novo sentido para sua vida.

Íris Abravanel, interpretada por Leona Cavalli

Íris é a segunda mulher de Silvio e mãe de Daniela, Patrícia, Renata e Rebeca. Ela é perspicaz, expansiva e exuberante. Quando Silvio precisa se ausentar e ir para Miami para cuidar da saúde, Íris assume algumas de suas funções no SBT e logo se identifica com a posição de poder. Assim, luta para manter Gugu na emissora e, para preservar o marido e o SBT, determina que Gugu deverá substituir Silvio no programa dominical que leva seu nome. Apesar de amar o marido, ela não tem medo de enfrentá-lo e expressar as suas opiniões, mesmo que isso gere algum estresse entre o casal.

Stanislau, interpretado por Leandro Ramos

Stanislau trabalhava na Receita Federal antes de ser contratado por Silvio para integrar o Grupo Silvio Santos. Ao longo dos anos, tornou-se o braço direito do apresentador, principalmente nas questões referentes à vida empresarial. Stanislau é inteligente e calculista, mesmo que não possua a genialidade de Silvio. As críticas e exigências do patrão fizeram com que ele nutrisse um grande ressentimento por ele, tornando-o perigoso e traiçoeiro.

Rossi, interpretado por João Campos

Poderoso diretor da Rede Globo, Rossi almeja desenvolver um canal de televisão que tenha uma grade instrutiva e inteligente, baseada no modelo que fez sucesso nos Estados Unidos nos anos 1960. Dessa forma, despreza Silvio Santos e seu programa, que considera insignificante e cafona. Ele acaba se tornando um grande antagonista na trajetória de Silvio, que encontra em Rossi a personificação da elite que sempre o rejeitou. Ao longo da temporada, Rossi tenta demitir ou prejudicar a carreira de Silvio de diversas formas, encontrando no apresentador um rival estrategista e implacável.

Gugu Liberato, interpretado por Paulo Nigro

Desde criança, Gugu sonha em ser como seu ídolo, Silvio Santos, na televisão. Agora contratado pelo SBT e um dos rostos mais conhecidos do Brasil, Gugu é amigável, divertido e esforçado, e considerado o sucessor inevitável de Silvio. Isso se torna realidade quando Silvio é diagnosticado com um problema nas cordas vocais, que o afasta por tempo indeterminado da TV. No entanto, o dono do SBT, ciumento, prefere colocar reprises no horário do seu programa, o que fere Gugu e faz com que ele considere uma proposta para entrar na Globo.

Cleusa, interpretada por Larissa Nunes

Ambiciosa e eficiente, Cleusa lutou para ser contratada, ainda jovem, como assistente de produção de Silvio. Por ser uma mulher negra, passou por diversos episódios de racismo e misoginia ao longo dos anos, o que a endureceu como pessoa. Aos poucos, ela sobe na carreira, até chegar à função de diretora de programação no SBT. É firme e implacável com os demais funcionários, e espera sempre o melhor de todos. Cleusa apoia Silvio, mas também sabe que ele é falho e muitas vezes se decepciona com seu imenso egocentrismo.

Roque, interpretado por Claudio Marcio

Responsável por animar o palco do Programa Silvio Santos, Roque acompanha Silvio há décadas e é um dos seus funcionários mais fiéis. Ele entende o espírito do SBT e o defende de todas as formas, principalmente quando o patrão está ausente cuidando da saúde. Roque é honesto, divertido e firme quando necessário. Ele transita por todos os ambientes do SBT e se destaca principalmente quando faz o seu trabalho animando a plateia no palco do programa.

