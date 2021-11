Começa a Semana da Cozinha Regional Italiana em SP, confira as datas

Nesta segunda-feira, 22, terá início mais uma Semana da Cozinha Regional Italiana (Settimana della Cucina Regionale Italiana) em São Paulo.

O evento, que chegou em sua décima edição, vai envolver 20 restaurantes da capital paulista, que vão preparar menus das 20 regiões da Itália, cada um deles representando os ingredientes, os sabores e a cultura gastronômica destas áreas.

A Semana da Cozinha Regional Italiana é organizada pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo, com apoio da Accademia Italiana della Cucina de São Paulo.

No evento deste ano, a Settimana della Cucina Regionale Italiana recebe três chefs da Itália

Achille Pinna, da Sardegna;

Claudio Rocchi, do Lazio;

Maurizio Morini, da Emilia-Romagna;

Eles vão percorrer o grupo de restaurantes participantes, cozinhando a quatro mãos com seus respectivos líderes de cozinha.

Para o cônsul geral da Itália em São Paulo, Filippo La Rosa, a Semana da Cozinha Regional Italiana se apresenta como uma excelente oportunidade para os paulistanos, e brasileiros em geral, se aproximarem ainda mais da Itália, avançando além dos estereótipos.

“A boa cozinha faz parte do dia a dia dos italianos. Ela começa no mercado, com uma escolha de ingredientes definida pelo que a terra produz em cada época do ano”, declarou La Rosa, salientando como a cozinha é parte fundamental na cultura de um povo, “Meu desejo é que o paulistano aprofunde o seu conhecimento sobre a diversidade regional culinária".

A Semana da Cozinha Regional Italiana começou em São Paulo em 2016, graças ao impulso do Consulado Geral da Itália, e inspirou outras Semanas da Cozinha Italiana em vários países do mundo inteiro.

“Aqui, a Semana mantém uma forte relação com a sociedade paulistana, que costuma se reunir em seus restaurantes", disse o Cônsul italiano, que criou a hashtag “#sanpaolomangiaItaliano” especialmente para o evento.

Conheça os menus e os restaurantes participantes da Semana da Cozinha Regional Italiana

Os menus dessa edição são compostos de três passos no almoço (antipasto, primo piatto ou secondo piatto e dolce) e quatro passos no jantar (antipasto, primo piatto, secondo piatto e dolce).

Oito receitas, que englobam entradas, massas, risotos, carnes, peixes e sobremesas, estão disponíveis em cada um dos cardápios.

Os preços dos menus variam de 89,00 a 230,00 reais, para o almoço; e de 139,00 a 360,00 reais, para o jantar.

Os pratos do evento serão preparados pelas equipes de cozinha dos 20 restaurantes selecionados, que contaram com orientações transmitidas, da Itália, pelos autores das receitas servidas no evento.

Confira os 20 restaurantes participantes e as regiões italianas representadas:

Attimo Per Quattro – Abruzzo (www.attimorestaurante.com.br)

Ristorantino – Basilicata (www.ristorantino.com.br)

Casa Santo Antônio – Calabria (www.casasantoantonio.com)

Vinarium Antica Trattoria – Campania (www.instagram.com/vinariumrestaurante)

Luce Trattoria – Emilia-Romagna (www. luce.com.br)

Borgo Mooca – Friuli-Venezia Giulia (www.instagram.com/borgomooca)

Sughetto – Lazio (www.sughetto.com.br)

Santo Colomba – Liguria (www.santocolomba.com.br)

Lido Amici di Amici – Lombardia (www.lidobar.com.br)

Pina – Marche (www.instagram.com/pina.restaurant)

Picchi – Molise (www. restaurantepicchi.com.br)

Piselli Jardins – Piemonte -(www.piselli.com.br/piselli-jardins/)

Zena Caffè – Puglia (http://www.zenacaffe.com.br/)

Supra di Mauro Maia – Sardegna (www.supracucina.com.br)

Mezza Luna – Sicilia (www.instagram.com/mezzalunajardins)

Sensi Gastronomia – Toscana (www.sensigastronomia.com.br)

Tre Bicchieri – Trentino-Alto Adige (www.trebicchieri.com.br)

Maremonti Trattoria & Pizza – Unidade Campo Belo – Umbria (www.maremonti.com.br)

Alto Pizza e Cucina – Valle d’Aosta (www.dguests.com/altopizzaecucina)

Trattoria – Veneto (www.fasano.com.br/gastronomia/trattoria)

A Semana da Cozinha Italiana ocorre junto com outro evento gastronômico italiano: a "Sabores da Itália".

Até o dia 6 de dezembro 150 lojas de quatro redes de supermercados — Mambo, Festval, Oba Hortifruti e SuperNosso, além da Casa Santa Luzia e da Evino — vão oferecer mais de 300 produtos italianos, entre alimentos e bebidas, com preços diferenciados.

O evento é organizado pela agência italiana de comércio exterior "ITA – Italian Trade Agency".

Ferdinando Fiore, diretor-geral para o Brasil da ITA, declarou que “a campanha é o momento ideal de compra para quem já conhece e aprecia os produtos enogastronômicos Made in Italy, bem como uma oportunidade certa para conquistar novos consumidores da alta qualidade da culinária italiana, reconhecida pela riqueza de sabores que se contrasta com a simplicidade de execução”.

Eventos além de São Paulo

Além de São Paulo, outras cidades brasileiras, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Brasília também preparam-se para realizar uma série de encontros, virtuais e presenciais para valorizar a rica gastronomia italiana.

Tendo em vista as celebrações do bicentenário do nascimento da Imperatriz napolitana Teresa Cristina, os eventos realizados no Rio de Janeiro, coordenados pelo Consulado Geral da Itália no Rio, vão homenagear nesta edição a cidade de Nápoles com um jantar preparado pelo chef estrelado napolitano Angelo Carannante.

A programação preparada para a Cidade Maravilhosa também prevê, entre outros, a realização de um torneio de beach tennis, a degustação de massas do Pastificio Garofalo, um show de canções napolitanas, o lançamento de um livro de receitas e uma Master Class de vinhos campanos.

Porto Alegre também prepara um evento esportivo, focado no ciclismo e intitulado Giro Italia.

Já Belo Horizonte, entre outros, prepara uma série de três videoreceitas apresentadas pelo chef Massimo Battaglini de alguns clássicos da culinária italiana.

Importações de alimentos italianos tem alta em 2021.

As importações brasileiras de alimentos e bebidas italianas tiveram aumento de 18% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com igual período do ano passado, passando de 149,1 milhões para 176 milhões de dólares.

Atualmente, a Itália é o terceiro principal fornecedor europeu do Brasil nesse segmento, respondendo por 2,4% das importações do país, atrás apenas de Portugal e Espanha.