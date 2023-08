Schweppes traz tônica rosé para o Brasil, ideal para harmonizar com gin e vodka

A Schweppes vai lançar no Brasil a tônica rosé. O novo produto, não alcoólico, tem sabor de frutas vermelhas, com um toque floral, desenvolvido com framboesa, rosas e morango. Ideal para harmonizar com spirits, como gin e vodka, vai estar disponível na versão em lata de 220 ml e chega aos mercados de São Paulo no dia 17 de agosto. A partir de setembro será distribuído em todo o país. Fora do Brasil já são vendidas em diversos países versões da Schweppes com frutas vermelhas, sendo mais conhecidas como pink.

O lançamento marca a comemoração dos 240 da empresa e resgata o passado da Schweppes. A proposta é uma viagem no tempo apresentando receitas clássicas, modernas e exclusivas, feitas por mixologistas renomados para que todos possam desfrutar de sabores bicentenários, passando por diversas épocas, contando desde o primeiro desafio, que foi desenvolver um coquetel efervescente com vinho em 1783, ano em que foi lançada na Suíça, até essa mais recente versão.

Sal e limão

Em 2022, a Schweppes colocou no mercado brasileiro o Salty Lemon. A bebida que mistura o doce e o amargo ganhou notas cítricas e um toque de sal e limão, ideal para ser harmonizado com tequila, gin e Martini.

“Schweppes é uma marca bicentenária utilizada ao longo dos anos para a mixologia de drinks. Pessoas que viveram nas décadas de 1970, 1980 e 1990 conheceram e ainda consomem o produto até os dias de hoje. O mesmo acontece com a geração Z, que criou seu próprio estilo de consumir Schweppes. A nossa grande aposta com tônica é romper barreiras, promover conexões e experiências que se transformam em momentos memoráveis com a nossa marca”, afirma Ted Ketterer, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil, dona da Schweppes.