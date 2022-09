Saiba quais são as músicas e playlists mais ouvidas do Spotify de 2022

Curioso para saber quais músicas se tornaram hit? No que depender dos ouvintes de Spotify, a maior parte dos sucessos do streaming são músicas brasileiras – de gêneros como funk, rap, sertanejo, trap e pop. Não por acaso, parte dessa lista trazem temas que fizeram sucesso em trends de redes sociais como TikTok e Instagram, a exemplo de Malvadão 3, por Gustah, Neo Beats e Xamã.

Entre as playlists mais escutadas da plataforma de janeiro e agosto deste ano, apenas uma teve hits internacionais como maiores sucessos: Pop Up, que tem o sucesso Save Your Tears (na versão remix com Ariana Grande), de The Weeknd, na primeira colocação; seguido por As it was, de Harry Styles; e Abcdefu, de Gayle, conforme os dados fornecidos pelo Spotify para CASUAL Exame.

Saiba quais foram as músicas e playlists mais ouvidas no Spotify em 2022

Playlist Top Brasil

Malvadão 3 - Gustah, Neo Beats, Xamã Mal Feito - Ao Vivo - Hugo & Guilherme, Marília Mendonça DANÇARINA - Mc Pedrinho, PEDRO SAMPAIO

Playlist Esquenta Sertanejo

Mal Feito (Ao Vivo) - Hugo & Guilherme, Marília Mendonça Não Sei o Que Lá - Maiara & Maraisa, Marília Mendonça Acordo (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

Playlist Potência Sertaneja

Melhor Ser uma Saudade - Zé Neto & Cristiano Termina Comigo Antes - Gusttavo Lima Mal Feito - Ao Vivo - Hugo & Guilherme, Marília Mendonça

Playlist Funk Hits

Kikando e Me Olhando - Dj Win, MC Braz, MC Tairon Maldita - DJ FLS, DJ THG, Mc Scar Black Lança (Catucando Gostosinho) - Dj Serpinha, MC Teteu

Playlist Paredão Explode

Não Vou Te Bloquear - Ao vivo - DG e Batidão Stronda, Mc Don Juan, Tarcísio do Acordeon Eu Já Tava Bem - Ao Vivo - Wesley Safadão Botadinha Saliente - MC Rogerinho

Playlist Hot Hits Brasil

Envolver – Anitta VERMELHO – Gloria Groove CAFÉ DA MANHÃ ;P - LUDMILLA, Luísa Sonza

Playlist Pop Up

Save Your Tears (Remix) (with Ariana Grande) - Bonus Track - Ariana Grande, The Weeknd As It Was - Harry Styles Abcdefu – GAYLE

Playlist Trapperz Brasil

ESSÊNCIA DE CRIA - Bielzin, MC Cabelinho, Mc Poze do Rodo, Neo Beats, Tz da Coronel Sem Dó - L7NNON, Matuê Pandora - DJ Matt D, MC GP, Menor MC, Vulgo FK

Playlist Pagodeira

Até Que Durou / Tu Mandas No Meu Coração / Adorei / Supera - Grupo Menos É Mais Numanice Lud Session - Modo Avião / A Tua Voz / 700 Por Hora / Radar / A Música Mais Triste do Ano - Ao vivo - Gloria Groove, LUDMILLA É Dor Que Não Passa - Ao Vivo - Ferrugem

Playlist creme

212 - Chefin, Mainstreet Malvadão 3 - Gustah, Neo Beats, Xamã Pandora - DJ Matt D, MC GP, Menor MC, Vulgo FK

