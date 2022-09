Rainha Elizabeth II: cinco filmes para relembrar a monarca

Rainha desde 1952, Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos de idade. Com a vida dedicada à monarquia, Elizabeth foi retrata em diversas produções cinematográficas. Confira cinco filmes e séries que retrataram a vida da monarca.

A Rainha (2006)

Há décadas no trono inglês, Elizabeth II enfrenta aos sete dias mais conturbados do seu reinado após a morte de Diana Spencer em 1997. Helen Mirren, que interpreta a monarca, ganhou o Oscar de 2007 na categoria de Melhor Atriz.

Disponível na Globoplay, NOW, Starz Play Amazon Channel, Starz.

O Discurso do Rei (2010)

Segundo na linha de sucessão ao trono britânico, o rei George VI, pai de Elizabeth II enfrenta problemas na fala. Quando assume o trono real, após a renúncia de seu irmão, o monarca decide ter consultas com Lionel Logue, terapeuta da fala pouco convencional.

O longa está disponível na HBO Max.

Playhouse Presents (2012)

Um episódio da série britânica relembra o dia em julho de 1982, em que Michael Fagan, um homem de 31 anos com esquizofrenia, invadiu a residência da família real e depois o quarto da monarca. Após várias tentativas de alertar a segurança, um manobrista que consegue expulsar o intruso e entregá-lo à polícia. Emma Thompson é quem faz o papel da rainha Elizabeth II. A invasão também é retratada na série The Crown.

The Crown (2016)

Lançada em 2016 pela Netflix, a série americano-britânica acompanha a rainha Elizabeth II desde seus primeiros passos na vida pública. A interpretação de Claire Foy como a monarca fez com que a atriz ganhasse o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática em 2017.

Atualmente, a quarta temporada da produção acompanha a final da década de 1970, em que a rainha Elizabeth (Olivia Colman) e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles (Josh O’Connor), que ainda está solteiro aos 30 anos. No âmbito político, a nação começa a sentir o impacto das políticas polêmicas da primeira mulher à frente do Parlamento, a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a guerra das Malvinas. O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer (Emma Corrin) é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a Família Real está cada vez mais dividida.

Spencer (2021)

Dirigido por Pablo Larraín e com roteiro de Steven Knight (Peaky Blinders), Spencer narra o que pode ter acontecido no último Natal que a princesa Diana (Kristen Stewart) passou com o príncipe Charles (Jack Farthing) e a Família Real antes do divórcio. A relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades na casa de campo da família. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas desta vez, as coisas serão muito diferentes. No longa, a rainha Elizabeth é interpretada pela atriz Stella Gonet.

O longa está disponível na Amazon Prime Video.

