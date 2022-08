Príncipe William deixará Londres com a família; mudança custará R$ 305 mil por ano

O príncipe William e sua esposa Kate vão se mudar do centro de Londres para os arredores do castelo de Windsor, onde mora a rainha Elizabeth II. A decisão considerou os interesses dos filhos do casal, anunciou na segunda-feira, 22, sua assessoria.

Os duques de Cambridge se mudarão para Adelaide Cottage, uma casa que fica cerca de 35 km a oeste da capital. Nesta residência, a família ficará perto da soberana de 96 anos, indicou uma fonte próxima ao casal, que morou até agora no palácio de Kensington.

"Foi uma decisão que os pais tomaram para que seus filhos tenham uma vida 'mais próxima possível do normal', explicou a fonte, citada pela agência Press Association.

"Eles desejam que George, Charlotte e Louis tenham um pouco mais de liberdade do que no centro de Londres", segundo a mesma fonte.

George, de nove anos, ocupa a terceira posição na ordem de sucessão ao trono, depois de seu avô Charles, de 73 anos, e de seu pai William.

Ele, sua irmã Charlotte (sete anos) e seu irmão Louis (quatro) vão estudar em uma escola particular em Lambrook, a 20 minutos de carro de Windsor.

O aluguel de Adelaide Cottage e a mudança serão financiados com recursos pessoais do casal, assim como as despesas com a educação dos três filhos, estimadas em mais de 50 mil libras (mais de 305 mil reais) por ano.

Os duques de Cambridge, ambos de 40 anos, vão manter sua base em Kensington, como local de trabalho e de representação, como é o palácio de Buckingham para a rainha.

O anúncio oficial da mudança, após meses de rumores, coincide com o 25º aniversário da morte da princesa Diana, mãe de William, em um acidente de carro em Paris.

