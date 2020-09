Revolução do Churrasco: os rodízios de carne estão com os dias contados?

O 21º episódio da série Revolução do Churrasco, criada e apresentada pela jornalista Paty Moraes Nobre, apresenta a história da churrascaria de rodízio, inventada por gaúchos que se mudaram do Rio Grande do Sul para o interior de São Paulo.

O tema especial celebra o Dia do Gaúcho, comemorado no próximo domingo, 20 de setembro, mesma data da Revolução Farroupilha.

O programa também confere a inovação que acontece no restaurante Cochilha do Sul, em Campinas, no interior de São Paulo.

Apesar de ser grafado errado por um problema no cartório, o nome do estabelecimento homenageia as coxilhas, elevações geográficas do relevo do Sul do Brasil.

Integrantes da terceira geração de proprietários da churrascaria da família gaúcha Ongaratto, Alexandre e a irmã, Simone, transformaram o restaurante após o início da pandemia de covid-19. No lugar dos passadores de carnes no espeto e do bufê de acompanhamentos, os empresários adotaram um novo sistema com direito a cortes bovinos nobres de animais da raça angus.

De acordo com Alexandre, no comando do negócio iniciado pelos pais, Basílio e Lorena, há 33 anos, a novidade reduziu em 90% o desperdício gerado no antigo modelo ao mesmo tempo que aumentou o consumo de carnes pelos clientes.

Como isso é possível? Confira a seguir.

Assista ao episódio:

